Анатолій Бондаренко, який сварився з президентом Зеленським через карантин, у другому турі виборів мера в Черкасах матиме опонента з "Голосу" або "Слуги народу". Більше про це та які партії проходять до міськради Черкас читайте у статті.

Очільник Черкас Анатолій Бондаренко подавав до суду на Президента України Володимира Зеленського на 1 гривню, бо той назвав його бандитом. Утім, суд вирішив, що образи тут немає, нагадує 24 канал. Хто буде ображатися у другому турі виборів мера у Черкасах, якщо програє їх – наразі не відомо.

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Але вже відомо, що (за даними екзитполу) Бондаренко може зустрітися у другому турі саме з представником пропрезидентської партії "Слуга народу". Утім, такі ж, якщо не більші, шанси має й політик із партії "Голос".

Хто буде мером Черкас