Чинний мер Черкас у другому турі може зійтися зі "слугою народу": дані екзитполів
Анатолій Бондаренко, який сварився з президентом Зеленським через карантин, у другому турі виборів мера в Черкасах матиме опонента з "Голосу" або "Слуги народу". Більше про це та які партії проходять до міськради Черкас читайте у статті.
Очільник Черкас Анатолій Бондаренко подавав до суду на Президента України Володимира Зеленського на 1 гривню, бо той назвав його бандитом. Утім, суд вирішив, що образи тут немає, нагадує 24 канал. Хто буде ображатися у другому турі виборів мера у Черкасах, якщо програє їх – наразі не відомо.
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Але вже відомо, що (за даними екзитполу) Бондаренко може зустрітися у другому турі саме з представником пропрезидентської партії "Слуга народу". Утім, такі ж, якщо не більші, шанси має й політик із партії "Голос".
Хто буде мером Черкас
Дані екзитполу на замовлення студії Савіка Шустера
Лідер:
- Анатолій Бондаренко (чинний мер, "За майбутнє") – 32,66%
Найближчі конкуренти:
- Віктор Євпак ("Голос") – 19,84%
- Віталій Ільченко ("Слуга народу") – 17,8%
Інші кандидати, які мають помітно менше голосів:
- Владислав Пустовар (Всеукраїнське об’єднання "Черкащани") – 5,95%
- Сергій Кудактін ("Європейська Солідарність") – 5,86%
Вибори до Черкаської міської ради
Дані екзитполу на замовлення студії Савіка Шустера
- А ось тут у лідерах якраз "Слуга народу" з показником у 20,68%.
Інші партії, які долають п'ятивідсотковий бар'єр:
- "За майбутнє" – 13,32%
- "Голос" – 12,05%
- "Європейська Солідарність" – 10,92%
- "Черкащани" – 8,7%
Ще один політик, який має стосунок до "За майбутнє" (член цієї депутатської групи у Верховній Раді Ігор Колихаєв), може стати мером міста Херсон. Детальніше про це читайте у матеріалі 24 каналу.