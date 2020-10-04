Кто баллотируется в мэры Чернигова: список кандидатов
За кресло городского головы Чернигова 25 октября будут соревноваться семь кандидатов. Среди них – действующий мэр города Владислав Атрошенко, кандидат от "Слуги народа" Юрий Тарасовец и нардеп Антон Поляков.
Подробнее о кандидатах в мэры Чернигова читайте в материале 24 канала.
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Кто зарегистрировался на выборах мэра Чернигова:
- Александр Соколов – "Наш край";
- Марина Рейко – "Европейская солидарность";
- Юрий Тарасовец – "Слуга народа";
- Антон Поляков – "За будущее";
- Вадим Антошин – ОПЗЖ;
- Владислав Атрошенко – "Родной дом";
- Ольга Заика – "Батькивщина".
Что известно о кандидатах
- Владислав Атрошенко
Остаться на должности городского головы Чернигова попытается действующий мэр Владислав Атрошенко. Он баллотируется от политсилы "Родной дом".
Атрошенко – политик с опытом, ведь он был не только городским головой, но и парламентарием трех созывов. Также мэр – бизнесмен и основатель благотворительного фонда.
Действующий мэр – уроженец Чернигова, выпускник Харьковского авиационного университета. Его специальность – инженер-электромеханик. Впоследствии Атрошенко получил второе высшее образование в Национальной академии госуправления при Президенте Украины.
До начала 2000-х годов Атрошенко работал экономистом и на руководящих должностях в ряде предприятий. С 2002 года стартует его активная политическая карьера – он избирается в Верховную Раду. Нардеп вошел в состав фракции "Наша Украина".
В феврале 2005 года назначен председателем Черниговской ОГА, в декабре этого же года – с должности уволен. С 2007 года – советник председателя правления "Кредобанка", с 2009 года – председатель наблюдательного совета ОАО "Хлеб Киева". На выборах 2012 года, а затем в 2014 году попал в парламент как мажоритарщик. В 2015 году победил на выборах городского головы Чернигова, баллотировался от БПП.
- Антон Поляков
Претендует на должность мэра Чернигова и действующий нардеп Антон Поляков. Он прошел в парламент от "Слуги народа", однако из фракции вышел. На выборы городского головы Поляков идет от партии "За будущее".
Антон Поляков / Фото из фейсбука
Поляков родился в Чернигове. Проходил срочную службу во Внутренних войсках МВД.
Будущий политик активно занимался бизнесом, в частности, зарегистрировал торговую марку для торговли напольным покрытием.
В парламент прошел от "Слуги народа", однако за отказ голосовать за законопроекты, согласно решению политсилы, был исключен из фракции в ноябре 2019 года. Из самой партии Поляков вышел сам.
- Юрий Тарасовец
От "Слуги народа" баллотируется частный предприниматель Юрий Тарасовец.
Юрий Тарасовец / Фото из фейсбука
Частный предприниматель Юрий Тарасовец трижды пытался попасть в Верховную Раду – от Удара и "Европейской Солидарности" с 2012 по 2015 годы. Также ранее баллотировался и в Черниговский горсовет.
Коротко о других кандидатах:
- Ольга Заика – "Батькивщина". Более 10 лет возглавляет ООО "Черниговский хлебокомбинат № 2".
- Вадим Антошин – ОПЗЖ. Глава секретариата областной организации "Оппозиционной платформы – За жизнь".
- Марина Рейко – "Европейская Солидарность". Частная предпринимательница, возглавляет ООО "Кейрин".
- Александр Соколов – "Наш край". Беспартийный, временно не работает.
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