За кресло городского головы Чернигова 25 октября будут соревноваться семь кандидатов. Среди них – действующий мэр города Владислав Атрошенко, кандидат от "Слуги народа" Юрий Тарасовец и нардеп Антон Поляков.

Подробнее о кандидатах в мэры Чернигова читайте в материале 24 канала.

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Кто зарегистрировался на выборах мэра Чернигова:

Александр Соколов – "Наш край";

Марина Рейко – "Европейская солидарность";

Юрий Тарасовец – "Слуга народа";

Антон Поляков – "За будущее";

Вадим Антошин – ОПЗЖ;

Владислав Атрошенко – "Родной дом";

Ольга Заика – "Батькивщина".

Что известно о кандидатах

Владислав Атрошенко

Остаться на должности городского головы Чернигова попытается действующий мэр Владислав Атрошенко. Он баллотируется от политсилы "Родной дом".

Атрошенко – политик с опытом, ведь он был не только городским головой, но и парламентарием трех созывов. Также мэр – бизнесмен и основатель благотворительного фонда.

Действующий мэр – уроженец Чернигова, выпускник Харьковского авиационного университета. Его специальность – инженер-электромеханик. Впоследствии Атрошенко получил второе высшее образование в Национальной академии госуправления при Президенте Украины.

До начала 2000-х годов Атрошенко работал экономистом и на руководящих должностях в ряде предприятий. С 2002 года стартует его активная политическая карьера – он избирается в Верховную Раду. Нардеп вошел в состав фракции "Наша Украина".

В феврале 2005 года назначен председателем Черниговской ОГА, в декабре этого же года – с должности уволен. С 2007 года – советник председателя правления "Кредобанка", с 2009 года – председатель наблюдательного совета ОАО "Хлеб Киева". На выборах 2012 года, а затем в 2014 году попал в парламент как мажоритарщик. В 2015 году победил на выборах городского головы Чернигова, баллотировался от БПП.

Интересно! В начале октября у Атрошенко диагностировали коронавирус. Об этом сам городской голова сообщил в Фейсбуке.

Антон Поляков

Претендует на должность мэра Чернигова и действующий нардеп Антон Поляков. Он прошел в парламент от "Слуги народа", однако из фракции вышел. На выборы городского головы Поляков идет от партии "За будущее".



Антон Поляков / Фото из фейсбука

Поляков родился в Чернигове. Проходил срочную службу во Внутренних войсках МВД.

Будущий политик активно занимался бизнесом, в частности, зарегистрировал торговую марку для торговли напольным покрытием.

В парламент прошел от "Слуги народа", однако за отказ голосовать за законопроекты, согласно решению политсилы, был исключен из фракции в ноябре 2019 года. Из самой партии Поляков вышел сам.

Обратите внимание! Именно Поляков подал 6000 правок в законопроект О банках и банковской деятельности. Принятие этого документа требовал МВФ. Законопроект имел целью не позволить вернуть Приватбанк Игорю Коломойскому.

Юрий Тарасовец

От "Слуги народа" баллотируется частный предприниматель Юрий Тарасовец.



Юрий Тарасовец / Фото из фейсбука

Частный предприниматель Юрий Тарасовец трижды пытался попасть в Верховную Раду – от Удара и "Европейской Солидарности" с 2012 по 2015 годы. Также ранее баллотировался и в Черниговский горсовет.

Коротко о других кандидатах:

Ольга Заика – "Батькивщина". Более 10 лет возглавляет ООО "Черниговский хлебокомбинат № 2".

– "Батькивщина". Более 10 лет возглавляет ООО "Черниговский хлебокомбинат № 2". Вадим Антошин – ОПЗЖ. Глава секретариата областной организации "Оппозиционной платформы – За жизнь".

– ОПЗЖ. Глава секретариата областной организации "Оппозиционной платформы – За жизнь". Марина Рейко – "Европейская Солидарность". Частная предпринимательница, возглавляет ООО "Кейрин".

– "Европейская Солидарность". Частная предпринимательница, возглавляет ООО "Кейрин". Александр Соколов – "Наш край". Беспартийный, временно не работает.

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