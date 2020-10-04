За крісло міського голови Чернігова 25 жовтня змагатимуться сім кандидатів. Серед них – чинний мер міста Владислав Атрошенко, кандидат від "Слуги народу" Юрій Тарасовець та нардеп Антон Поляков.

Детальніше про кандидатів у мери Чернігова читайте в матеріалі 24 каналу.

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Хто зареєструвався на виборах мера Чернігова:

Олександр Соколов – "Наш край";

Марина Рейко – "Європейська солідарність";

Юрій Тарасовець – "Слуга народу";

Антон Поляков – "За майбутнє";

Вадим Антошин – ОПЗЖ;

Владислав Атрошенко – "Рідний дім";

Ольга Заїка – "Батьківщина".

Що відомо про кандидатів

Владислав Атрошенко

Залишитись на посаді міського голови Чернігова спробує чинний мер Владислав Атрошенко. Він балотується від політсили "Рідний дім".

Атрошенко – політик з досвідом, адже він був не лише міським головою, а й парламентарем трьох скликань. Також мер – бізнесмен та засновник благодійного фонду.

Чинний мер – уродженець Чернігова, випускник Харківського авіаційного університету. Його спеціальність – інженер-електромеханік. Згодом Атрошенко здобув другу вищу освіту – у Національній академії держуправління при Президентові України.

До початку 2000-х років Атрошенко працював економістом та на керівних посадах у низці підприємств. З 2002 року стартує його активна політична кар'єра – він обирається до Верховної Ради. Нардеп увійшов до складу фракції "Наша Україна".

У лютому 2005 року призначений головою Чернігівської ОДА, у грудні цього ж року – з посади звільнений. З 2007 року – радник голови правління "Кредобанку", з 2009 року – голова Наглядової ради ВАТ"Хліб Києва". На виборах 2012 року, а потім 2014 року потрапив до парламенту як мажоритарник. У 2015 році переміг на виборах міського голови Чернігова, балотувався від БПП.

Цікаво! На початку жовтня у Атрошенка діагностували коронавірус. Про це сам міський голова повідомив у фейсбуці.

Антон Поляков

Претендує на посаду мера Чернігова й чинний нардеп Антон Поляков. Він пройшов до парламенту від "Слуги народу", проте з фракції вийшов. На вибори міського голови Поляков йду від "За майбутнє".



Антон Поляков / Фото з фейсбуку

Поляков народився у Чернігові. Проходив строкову службу у Внутрішніх військах МВС.

Майбутній політик активно займався бізнесом, зокрема, зареєстрував торгову марку для торгівлі покриттям для підлоги.

До парламенту пройшов від "Слуги народу", проте за відмову голосувати за законопроєкти, згідно з рішенням політсили, був виключений з фракції у листопаді 2019 року. З самої партії Поляков вийшов сам.

Зверніть увагу! Саме Поляков подав 6000 правок до законопроєкту про банки і банківську діяльність. Ухвалення цього документа вимагав МВФ. Законопроєкт мав на меті не дозволити повернути Приватбанк Ігорю Коломойському.

Юрій Тарасовець

Від "Слуги народу" балотується приватний підприємець Юрій Тарасовець.



Юрій Тарасовець / Фото з фейсбуку

Приватний підприємець Юрій Тарасовець тричі намагався потрапити до Верховної Ради – від УДАРу та "Європейської Солідарності" з 2012 по 2015 роки. Також раніше балотувався і до Чернігівської міськради.

Коротко про інших кандидатів:

Ольга Заїка – "Батьківщина". Більше ніж 10 років очолює ТОВ "Чернігівський хлібокомбінат № 2".

– "Батьківщина". Більше ніж 10 років очолює ТОВ "Чернігівський хлібокомбінат № 2". Вадим Антошин – ОПЗЖ. Голова секретаріату Чернігівської обласної організації "Опозиційної платформи – За життя".

– ОПЗЖ. Голова секретаріату Чернігівської обласної організації "Опозиційної платформи – За життя". Марина Рейко – "Європейська Солідарність". Приватна підприємиця, очолює ТОВ "Кейрін".

– "Європейська Солідарність". Приватна підприємиця, очолює ТОВ "Кейрін". Олександр Соколов – "Наш край". Безпартійний, тимчасово не працює.



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