Владислав Атрошенко навряд чи матиме конкурентів на виборах мера у Чернігові, адже, як показали екзитполи, у нього високий рівень підтримки містян – 85%. Яка ситуація з виборами депутатів міської ради Чернігова – читайте у статті.

Найпівнічніший обласний центр України на місцевих виборах 2020 року здивував високим рівнем довіри до чинного мера. У Владислава Атрошенка, як зауважив 24 канал, може бути понад 85% голосів виборців.

До теми Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів

Хто стане мером Чернігова

Дані екзитполу організації "Ліга виборців" (на замовлення партії "Рідний дім")

Безумовним лідером є:

Владислав Атрошенко (чинний міський голова, "Рідний дім") – 85%

Друге та третє місце:

Юрій Тарасовець ("Слуга народу") – 3,5%,

Олександр Соколов ("Наш край") – 3,4%

Решта кандидатів не набрали й 3%.

Чернігівська міська рада: які партії туди потраплять

Екзитпол від "Ліги виборців" на замовлення партії "Рідний дім"

"Рідний дім" – 68,5%

"Слуга народу" – 7,2% голосів

ОПЗЖ – 5%

"Європейська Солідарність" – 5%

"Наш край" – трохи менше ніж 5%

Іншими словами, 5 партій долають необхідний для представлення у міськраді бар'єр у 5%, але понад дві третини голосів здобуває партія чинного мера "Рідний дім".

Схожа ситуація, до слова, наприклад, у Тернополі: чинний мер Сергій Надал має підтримку у понад 72%, а партія "Свобода", яку він представляє – майже 44%.