Чернігів: чинний мер за даними екзитполу має підтримку у 85% – усі результати
Владислав Атрошенко навряд чи матиме конкурентів на виборах мера у Чернігові, адже, як показали екзитполи, у нього високий рівень підтримки містян – 85%. Яка ситуація з виборами депутатів міської ради Чернігова – читайте у статті.
Найпівнічніший обласний центр України на місцевих виборах 2020 року здивував високим рівнем довіри до чинного мера. У Владислава Атрошенка, як зауважив 24 канал, може бути понад 85% голосів виборців.
До теми Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів
Хто стане мером Чернігова
Дані екзитполу організації "Ліга виборців" (на замовлення партії "Рідний дім")
Безумовним лідером є:
- Владислав Атрошенко (чинний міський голова, "Рідний дім") – 85%
Друге та третє місце:
- Юрій Тарасовець ("Слуга народу") – 3,5%,
- Олександр Соколов ("Наш край") – 3,4%
Решта кандидатів не набрали й 3%.
Чернігівська міська рада: які партії туди потраплять
Екзитпол від "Ліги виборців" на замовлення партії "Рідний дім"
- "Рідний дім" – 68,5%
- "Слуга народу" – 7,2% голосів
- ОПЗЖ – 5%
- "Європейська Солідарність" – 5%
- "Наш край" – трохи менше ніж 5%
Іншими словами, 5 партій долають необхідний для представлення у міськраді бар'єр у 5%, але понад дві третини голосів здобуває партія чинного мера "Рідний дім".