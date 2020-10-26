В Тернополе 25 октября состоялись местные выборы. Уже обнародовали первые результаты экзитполов. Согласно им, среди кандидатов в мэры лидирует действующий мэр Сергей Надал. В городской совет могут пройти около 5 партий.

Сейчас известны результаты экзитполов, которые заказало издание "20 минут".

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Какие результаты экзитполов на выборах мэра Тернополя:

Сергей Надал (действующий мэр, "Свобода") – 72,3%,

Иван Сороколет "(Сила людей") – 7,23%,

Виктор Овчарук ("Евросолидарность") – 6,73%,

Леонид Бицюра – "Батькивщина") – 4,99%,

Виктор Гевко ("Слуга народа") – 4,49%,

Ирина Яремчук ("Галицкая партия") – 2,49%,

Владимир Барна "Радикальная партия Олега Ляшко") – 1,25%,

Игорь Сцибайло – "Варта") – 0,75%,

Александр Станько – "Хвиля") – 0,5%,

Александр Кравчук (ОПЗЖ) – 0,25%.

Поскольку Надал побеждает с большим отрывом и набирает более 50% голосов, вероятно, что второго тура мэрских выборов не будет.

Какие результаты экзитполов на выборах в горсовет Тернополя:

"Свобода" – 43,7%,

"Европейская Солидарность" – 22,44%,

"Слуга Народа" – 5,73%,

"Порядок. Ответственность. Справедливость" – 5,24%,

"Сила Людей" – 4,99%,

"Голос" – 4,25%,

"За майбутнє" – 3,49%,

"Батькивщина" – 3%,

"Украинская Галицкая партия" – 3%,

"Правый сектор" – 1%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 1%,

"Доверие" – 0,74%,

"Республиканская платформа" – 0,5%,

"Сила и Честь" – 0,5%,

"Радикальная партия Олега Ляшко" – 0,24%,

УДАР – 0%,

"Хвиля" – 0%,

"Наш Край" – 0%,

"Патриот" – 0%.

Согласно результатам экзитполов преодолевают барьер в 5% 4 партии. Правда, в горсовет Тернополя имеет шанс пройти и партия "Сила Людей", поскольку набирает 4,99% голосов.

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