Экзитполы в Тернополе: кто может стать мэром и какие партии проходят в горсовет
В Тернополе 25 октября состоялись местные выборы. Уже обнародовали первые результаты экзитполов. Согласно им, среди кандидатов в мэры лидирует действующий мэр Сергей Надал. В городской совет могут пройти около 5 партий.
Сейчас известны результаты экзитполов, которые заказало издание "20 минут".
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Какие результаты экзитполов на выборах мэра Тернополя:
- Сергей Надал (действующий мэр, "Свобода") – 72,3%,
- Иван Сороколет "(Сила людей") – 7,23%,
- Виктор Овчарук ("Евросолидарность") – 6,73%,
- Леонид Бицюра – "Батькивщина") – 4,99%,
- Виктор Гевко ("Слуга народа") – 4,49%,
- Ирина Яремчук ("Галицкая партия") – 2,49%,
- Владимир Барна "Радикальная партия Олега Ляшко") – 1,25%,
- Игорь Сцибайло – "Варта") – 0,75%,
- Александр Станько – "Хвиля") – 0,5%,
- Александр Кравчук (ОПЗЖ) – 0,25%.
Поскольку Надал побеждает с большим отрывом и набирает более 50% голосов, вероятно, что второго тура мэрских выборов не будет.
Какие результаты экзитполов на выборах в горсовет Тернополя:
- "Свобода" – 43,7%,
- "Европейская Солидарность" – 22,44%,
- "Слуга Народа" – 5,73%,
- "Порядок. Ответственность. Справедливость" – 5,24%,
- "Сила Людей" – 4,99%,
- "Голос" – 4,25%,
- "За майбутнє" – 3,49%,
- "Батькивщина" – 3%,
- "Украинская Галицкая партия" – 3%,
- "Правый сектор" – 1%,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 1%,
- "Доверие" – 0,74%,
- "Республиканская платформа" – 0,5%,
- "Сила и Честь" – 0,5%,
- "Радикальная партия Олега Ляшко" – 0,24%,
- УДАР – 0%,
- "Хвиля" – 0%,
- "Наш Край" – 0%,
- "Патриот" – 0%.
Согласно результатам экзитполов преодолевают барьер в 5% 4 партии. Правда, в горсовет Тернополя имеет шанс пройти и партия "Сила Людей", поскольку набирает 4,99% голосов.
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