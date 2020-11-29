В Черновцах 29 ноября выбирают мэра города во втором туре. Наблюдатели зафиксировали первое нарушение уже через час после открытия участков. Члены комиссии уже заполнили протокол подсчета голосов.

Нарушения на избирательном участке зафиксировали наблюдатели гражданской сети ОПОРА, которые обратились с сообщением в полицию.

К слову В Черновцах стартовал второй тур местных выборов

Инцидент произошел на избирательном участке №730470 – в Черновицком профессиональном лицее сферы услуг. Члены избирательной комиссии вписали свои фамилии в протокол подсчета голосов и подписали его.

Проблема в том, что по украинскому законодательству запрещено подписывать незаполненные протоколы. Своими подписями члены комиссии фактически подтверждают, что количество голосов в протоколе соответствует их подсчету на участке.

Если наблюдатели уже подписали протокол, когда он незаполненный, то любой, у кого есть доступ к документу, может вписать туда любые цифры.

Сотрудники полиции прибыли на избирательный участок, опросили наблюдателей и членов комиссии и внесли данные в единый реестр расследований. За такое нарушение членам комиссии может грозить от 2 до 6 лет за решеткой.



В Черновцах члены комиссии заблаговременно подписали протокол / Фото ОПОРА