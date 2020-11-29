В Черновцах 29 ноября стартовал второй тур выборов мэра. За пост соревнуются Роман Клічук от партии "Единая альтернатива" и Виталий Михайлишин от партии "Команда Михайлишина".

Повторное голосование на выборах городского головы Черновцов проходит на 115 избирательных участках. Отдать свои голоса за мэра могут 185,5 тысячи избирателей, сообщает 24 канал.

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Накануне в ЦИК сообщили, что из-за сложной ситуации с коронавирусом и действия карантина выходного дня члены участковых избирательных комиссий будут контролировать, чтобы избиратели соблюдали правила безопасности. На участках должны организовать соответствующие противоэпидемические мероприятия.

У кого какие шансы стать мэром Черновцов

По итогам голосования в первом туре выборов больше голосов получил Кличук – 27,23%. Что касается Михайлишина, то за него проголосовали 21,31% черновчан.

Когда будут известны результаты

Результаты голосования во втором туре выборов мэра Черновцов должны быть установлены не позднее чем на 5 день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря.

В ЦИК также напомнили, что, согласно Избирательному кодексу, результаты устанавливает городская территориальная избирательная комиссия. Городская ТИК не позднее чем на 5 день после дня установления официально обнародует результаты в СМИ.

Какие партии избрали в горсовет Черновцов в первом туре

"Єдина альтернатива" - 20,28% голосов избирателей;

"Команда Михайлишина" – 11,79%;

"Европейская Солидарность" – 10,36%;

"Пропозиція" – 9,86%;

"Слуга народа" – 9,06%;

"Народный контроль" – 7,88%;

"Рідне місто" – 5,1%.



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