У Чернівцях 29 листопада обирають мера міста в другому турі. Спостерігачі зафіксували перше порушення вже через годину після відкриття дільниць. Члени комісії вже заповнили протокол підрахунку голосів.

Порушення на виборчій дільниці зафіксували спостерігача громадянської мережі ОПОРА, які звернулися з повідомленням у поліцію.

До слова У Чернівцях стартував другий тур місцевих виборів

Інцидент трапився на виборчій дільниці №730470 – у Чернівецькому професійному ліцеї сфери послуг. Члени виборчої комісії вписали свої прізвища в протокол підрахунку голосів і підписали його.

Проблема в тому, що за українським законодавством заборонено підписувати незаповнені протоколи. Своїми підписами члени комісії фактично підтверджують, що кількість голосів у протоколі відповідає їхньому підрахунку на дільниці.

Якщо спостерігачі вже підписали протокол, коли він незаповнений, то будь-хто, у кого є доступ до документа, може вписати туди будь-які цифри.

Працівники поліції прибули на виборчу дільницю, опитали спостерігачів і членів комісії та внесли дані до єдиного реєстру розслідувань. За таке порушення членам комісії може загрожувати від 2 до 6 років за ґратами.



У Чернівцях члени комісії завчасно підписали протокол / Фото ОПОРА