В Дрогобыче Львовской области 22 ноября состоялся второй тур выборов мэра города. По предварительным данным, победу одержал действующий мэр Тарас Кучма, который обошел своего конкурента Андрея Веселого.

Тарас Кучма обошел своего оппонента Андрея Веселого лишь на 567 голосов. О победе Кучмы на выборах мэра Дрогобыча сообщил "ДрогобичІнфо", ссылаясь на данные местной ТИК.

К слову Как прошли местные выборы 22 ноября в Украине: главное – фото, видео

Результаты выборов мэра Дрогобыча:

Тарас Кучма – 50,57%,

Андрей Веселый – 48,38%.

За Кучму проголосовали 13,1 тысячи избирателей. Он обошел своего оппонента лишь на 567 голосов. За Веселого проголосовали 12,54 тысячи дрогобычан.

Оба кандидата баллотировались как самовыдвиженцы. Что интересно, таковыми были большинство кандидатов в мэры Дрогобыча. Среди партий своих кандидатов имели только "Европейская солидарность", "Украинская галицкая партия", "Слуга народа" и "За майбутнє".

В целом явка избирателей Дрогобычской ОТО составила 30,18%. Проголосовать на избирательные участки пришли 25,92 тысячи людей.

Официальные результаты выборов главы Дрогобычской ОТО пока не объявили. Их местная ТИК должна сообщить до 27 ноября.

Результаты выборов в первом туре:

Тарас Кучма – 41,48%,

Андрей Веселый – 26,05%,

Михаил Задорожный – 18,79%,

Олег Дьорка – 3,20%.

Все остальные кандидаты набрали менее 3%. Таким образом Тарас Кучма и Андрей Веселый вышли во второй тур выборов с солидным отрывом от оппонентов. Кроме того, пройти в городской совет Дрогобыча смогли сразу 9 политических сил: