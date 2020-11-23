У Дрогобичі Львівської області 22 листопада відбувся другий тур виборів мера міста. За попередніми даними, перемогу здобув чинний мер Тарас Кучма, який обійшов свого конкурента Андрія Веселого.

Тарас Кучма обійшов свого опонента Андрія Веселого лише на 567 голосів. Про перемогу Кучми на виборах мера Дрогобича повідомив "ДрогобичІнфо", посилаючись на дані місцевої ТВК.

До слова Як пройшли місцеві вибори 22 листопада в Україні: головне – фото, відео

Результати виборів мера Дрогобича:

Тарас Кучма – 50,57%,

Андрій Веселий – 48,38%.

За Кучму проголосували 13,1 тисячі виборців. Він обійшов свого опонента лише на 567 голосів. За Веселого проголосували 12,54 тисячі дрогобичан.

Обидва кандидати балотувалися як самовисуванці. Що цікаво, такими були більшість кандидатів у мери Дрогобича. Серед партій своїх кандидатів мали лише "Європейська солідарність", "Українська галицька партія", "Слуга народу" й "За майбутнє".

Загалом явка виборців Дрогобицької ОТГ склала 30,18%. Проголосувати на виборчі дільниці прийшло 25,92 тисячі людей.

Офіційні результати виборів голови Дрогобицької ОТГ поки не оголосили. Їх місцева ТВК повинна повідомити до 27 листопада.

Результати виборів у першому турі:

Тарас Кучма – 41,48%,

Андрій Веселий – 26,05%,

Михайло Задорожний – 18,79%,

Олег Дьорка – 3,20%.

Усі інші кандидати набрали менш як 3%. Таким чином Тарас Кучма й Андрій Веселий вийшли в другий тур виборів з солідним відривом від опонентів. Крім того, пройти в міську раду Дрогобича змогли одразу 9 політичних сил: