У Херсоні міський голова не визначиться в один тур – лідер перегонів за даними екзитполу набирає тільки 34% (це чинний нардеп Ігор Колихаєв). А от протистояти йому у другому турі мають шанси аж троє кандидатів.

У Херсоні чинний міський голова Володимир Миколаєнко (фактично керує містом з 2014 року) вирішив не балотуватися ані на цю ж посаду, ані навіть у міську раду. Тож за крісло мера – гостра боротьба, пише 24 канал.

По всіх важливих містах Як проголосували на місцевих виборах: результати екзитполів

Міський голова Херсона

Результати екзитполу від громадської організації НТЖ

Найбільше голосів набрав:

Ігор Колихаєв (чинний нардеп та член депгрупи "За майбутнє" у ВРУ, самовисуванець) – 34,16%

Трійка кандидатів, які претендують на вихід у другий тур:

Володимир Сальдо ("Блок Володимира Сальдо") – 15,87%

Михайло Опанащенко (ОПЗЖ) – 13,42%

Юрій Кирилов ("Слуга народу") – 12,07%

Херсонська міськрада

Дані екзитполу громадської організації НТЖ

"Нам тут жити" – 28,48%

ОПЗЖ – 16,67%

"Слуга Народу" – 13,64%

"Блок Володимира Сальдо" – 10,09%

Решта партій не набирають необхідних 5% голосів.