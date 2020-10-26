У Херсоні найбільше шансів стати мером має чинний нардеп: результати екзитполу
У Херсоні міський голова не визначиться в один тур – лідер перегонів за даними екзитполу набирає тільки 34% (це чинний нардеп Ігор Колихаєв). А от протистояти йому у другому турі мають шанси аж троє кандидатів.
У Херсоні чинний міський голова Володимир Миколаєнко (фактично керує містом з 2014 року) вирішив не балотуватися ані на цю ж посаду, ані навіть у міську раду. Тож за крісло мера – гостра боротьба, пише 24 канал.
По всіх важливих містах Як проголосували на місцевих виборах: результати екзитполів
Міський голова Херсона
Результати екзитполу від громадської організації НТЖ
Найбільше голосів набрав:
- Ігор Колихаєв (чинний нардеп та член депгрупи "За майбутнє" у ВРУ, самовисуванець) – 34,16%
Трійка кандидатів, які претендують на вихід у другий тур:
- Володимир Сальдо ("Блок Володимира Сальдо") – 15,87%
- Михайло Опанащенко (ОПЗЖ) – 13,42%
- Юрій Кирилов ("Слуга народу") – 12,07%
Херсонська міськрада
Дані екзитполу громадської організації НТЖ
- "Нам тут жити" – 28,48%
- ОПЗЖ – 16,67%
- "Слуга Народу" – 13,64%
- "Блок Володимира Сальдо" – 10,09%
Решта партій не набирають необхідних 5% голосів.
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