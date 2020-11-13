В первом туре избиратели Херсонской общины доверили больше своих голосов Игорю Колыхаеву от "Партии Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!" (30,75% голосов) и Владимиру Сальдо от "Блока Владимира Сальдо" (17,09% голосов). Именно они будут бороться за кресло мэра Херсона во втором туре 15 ноября 2020 года.

Пока до повторного голосования еще остается время, кандидаты будут пытаться привлечь больше внимания к себе и пообещать "золотые горы" тем, кто поддержит их в финальном противостоянии. И делать они это будут в 6 наиболее чувствительных для граждан сферах. Это образование, здравоохранение, дороги, транспорт, ЖКХ и социальная защита. Подробности – в материале 24 канала.

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Законодательство не обязывает кандидатов на должность городского головы иметь отдельные политические программы. Однако, Игорь Колыхаев ("Нам здесь жить!") все же имеет свою собственную предвыборную программу, которая несколько отличается от партийной, а вот Владимир Сальдо собственной программы не имеет, поэтому его позиции следует отождествить с программой партии, которую он представляет – "Блок Владимира Сальдо".

От позиций этих кандидатов на самом деле зависит будущая стратегия развития и успешность важнейших сфер жизни Херсонской городской общины. Поэтому советуем ознакомиться с тем, что обещают кандидаты на должность городского головы перед тем, как сделать свой окончательный выбор.

Что может мэр?

На самом деле ни для кого не секрет, что мэр является одним из самых влиятельных управленцев в городской общине. Все это из-за его широких полномочий почти во всех сферах жизнедеятельности граждан, определенной иерархии власти в органах местного самоуправления и неформального влияния мэра на городской совет. Поэтому тот, кто сядет в кресло мэра Херсона, получит все рычаги для решения проблем в городе и его дальнейшего развития.

В общем, мэр организует работу совета. Он созывает сессии, формирует повестку дня, председательствует на пленарных заседаниях совета, подписывает решения совета и его исполнительного комитета, а также назначает и увольняет руководителей отделов, управлений и коммунальных предприятий, относящихся к коммунальной собственности.

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Мэр является распорядителем бюджетных средств территориальной общины. На него возложена ответственность использования финансов общины по назначениям, которые определил городской совет. Поэтому если из городского бюджета куда-то исчезли деньги, за это, прежде всего, отвечает городской голова.

Также мэр возглавляет исполнительный комитет городского совета. Фактически, это означает, что он является главой исполнительной ветви власти на местном уровне – уровне общины. Поэтому именно он предлагает количественный и персональный состав исполнительного комитета (определяет его структуру), перечень и количество управлений и отделов, кто займет должность секретаря совета и тому подобное. Все решения городского совета и исполкома глава должен закреплять своей подписью.



Владимир Сальдо / Фото пресс-службы кандидата

Большое значение имеют и обязательства мэра по контролю за соблюдением прав и законных интересов жителей. Если органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти или предприятия, учреждения и организации своими актами незаконно ограничивают права и интересы общества, мэр обязан обратиться в суд о признании таких актов незаконными.

Указанные выше полномочия городского головы не являются исключительными, на самом деле их еще очень много. Эти указывают только на основные аспекты деятельности мэра в обществе. Главное – это то, что невозможно представить эффективную работу местных советов без качественной работы мэра, который на многое влияет.

Обещания кандидатов в мэры Херсона

Образование

На самом деле немногословными относительно образования являются позиции обоих кандидатов в мэры. Владимир Сальдо планирует обеспечить равенство в получении качественного образования херсонцам с особыми потребностями, а Игорь Колыхаев – создать инфраструктуру для образования. Очевидно, для обеих образование не является приоритетом.

Здравоохранение

Внедрить программу "Доступная медицина" для социально незащищенных категорий, поддержать врачей и улучшить материальную базу херсонских больниц обещает Игорь Колыхаев. А вот о том, что необходимо создать трехмесячный резерв медикаментов для больниц, лабораторий и поликлиник, отмечает Владимир Сальдо в своей партийной программе.

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Дороги

В сфере дорожной инфраструктуры кандидат от партии "Нам здесь жить!" Игорь Колыхаев предлагает сделать капитальный, а не ямочный ремонт дорог и тротуаров и построить городской асфальто-бетонный завод. В свою очередь, кандидат от партии "Блок Владимира Сальдо" Владимир Сальдо собирается строить и капитально ремонтировать дороги с возможным расширением проезжей части, внутридворовые и межквартальные дороги, а также реконструировать транспортные развязки с отделением дорожного покрытия под велодорожки.



Игорь Колыхаев / Фото пресс-службы кандидата

Транспорт

Положить начало круглосуточному общественному транспорту, который будет ходить по графику, и разработать дополнительные маршруты для частного сектора предлагает Игорь Колыхаев. А вот Владимир Сальдо хочет реформировать систему пассажирского сообщения с доступным сообщением в каждое отдаленное село.

Жилищно-коммунальное хозяйство

О сфере ЖКХ в предвыборных программах тоже указано немного. Игорь Колыхаев обещает снизить затраты на тепло и воду и внедрить термомодернизицию. В свою очередь, Владимир Сальдо планирует организовать размещение арт-объектов на жилых зданиях и в общественных местах.

Социальная защита

Для того, чтобы создать Фонд выделения адресной помощи в условиях карантина и сделать инклюзивным доступ к зданиям, административным центрам, торговым точкам, коммунальному транспорту, склоняется Владимир Сальдо. Его главный политический конкурент Игорь Колыхаев определяет приоритет развития соцзащиты в обществе по внедрению "карточки херсонца" для защиты социально уязвимых категорий населения.

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Вместо послесловия

Как правило, политические силы определяют лишь окончательный результат, к которому они стремятся, но не указывают, как планируют его достичь. Из-за таких формулировок предвыборные обещания часто похожи на манипуляцию. Но если не обращать на них внимания совсем, то власть на местах могут получить не лучшие, а худшие представители общественности.

Поэтому, чтобы иметь качественное образование и медицину, сильную социальную защиту, безопасные дороги и чистый общественный транспорт, граждане должны контролировать местную власть. Как это делать? Прежде всего, важно осмысленно читать программы кандидатов в мэры и делать собственный взвешенный выбор. Ведь после местных выборов большинство позиций из имеющихся программ мэров-победителей лягут в основу местных программ социально-экономического развития.

Если вы хотите подробнее изучить программы кандидатов в мэры Херсона, то можете посетить инструмент сравнения программ от Центра совместных действий, где тезисно описано, что именно предлагают нам политики на местных выборах и что из этого действительно находится в их компетенции.

Автор – Константин Шокало, аналитик Центра совместных действий, для издания "МОСТ"