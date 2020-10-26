В Хмельницком, как и во всей Украине, 25 октября состоялись местные выборы. Об их результатах известно будет позже, однако экзит-полы уже нарисовали примерную политическую карту региона. Александр Симчишин выигрывает выборы с большим отрывом как на должность мэра, так и в городской совет.

Дані екзитполів засвідчили, що представники "Свободи", які очолюють міста (Руслан Марцінків в Івано-Франківську, Сергій Надал у Тернополі, та Олександр Симчишин у Хмельницькому), залишаться на посадах на наступний термін.

Екзитполи по містах Як проголосували на місцевих виборах в Україні

Хто буде мером у Хмельницькому

Дані опитування видання "Всім"

Лідер:

Олександр Симчишин (чинний мер, "Свобода") – 81,13%

Найближчий переслідувач:

Інна Ящук ("Слуга народу") – 10,78%

Інші кандидати:

Іван Гончар ("Сила і честь") – 3,19%

Богдан Лукашук ("Батьківщина") – 2,94%

Анатолій Собко ("За конкретні справи") – 1,96%

Вибори до Хмельницької міськради

Дані опитування видання "Всім"

Впевнено долають бар'єр у 5%:

"Команда Симчишина" – 64,22%

"Слуга народу" – 11,76%.

Близькі до необхідного показника:

"Батьківщина" – 5,15%

"Європейська Солідарність" – 4,41%

Інші партії: