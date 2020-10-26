Сохранит ли мэр из "Свободы" в Хмельницком свою должность: данные экзит-полов
В Хмельницком, как и во всей Украине, 25 октября состоялись местные выборы. Об их результатах известно будет позже, однако экзит-полы уже нарисовали примерную политическую карту региона. Александр Симчишин выигрывает выборы с большим отрывом как на должность мэра, так и в городской совет.
Дані екзитполів засвідчили, що представники "Свободи", які очолюють міста (Руслан Марцінків в Івано-Франківську, Сергій Надал у Тернополі, та Олександр Симчишин у Хмельницькому), залишаться на посадах на наступний термін.
Екзитполи по містах Як проголосували на місцевих виборах в Україні
Хто буде мером у Хмельницькому
Дані опитування видання "Всім"
Лідер:
- Олександр Симчишин (чинний мер, "Свобода") – 81,13%
Найближчий переслідувач:
- Інна Ящук ("Слуга народу") – 10,78%
Інші кандидати:
- Іван Гончар ("Сила і честь") – 3,19%
- Богдан Лукашук ("Батьківщина") – 2,94%
- Анатолій Собко ("За конкретні справи") – 1,96%
Вибори до Хмельницької міськради
Дані опитування видання "Всім"
Впевнено долають бар'єр у 5%:
- "Команда Симчишина" – 64,22%
- "Слуга народу" – 11,76%.
Близькі до необхідного показника:
- "Батьківщина" – 5,15%
- "Європейська Солідарність" – 4,41%
Інші партії:
- "Сила і честь" – 3,43%
- "За майбутнє" – 3,19%
- "За конкретні справи" – 2,94%
- ОПЗЖ – 2,21%
- "Воля" – 0,98%
- "Радикальна партія Ляшка" – 0,98%
- "Громадська позиція" – 0,74%
- "Наш край" – 0%
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