У Тернополі 25 жовтня відбулись місцеві вибори. Вже оприлюднили перші результати екзитполів. Згідно з ними, серед кандидатів у мери лідирує чинний мер Сергій Надал. До міської ради можуть пройти близько 5 партій.

Наразі відомі результати екзитполів, що замовило видання "20 хвилин". Читайте також Як відбулись місцеві вибори в Україні Які результати екзитполів на виборах мера Тернополя: Сергій Надал (чинний мер, "Свобода") – 72,3%,

Іван Сороколіт "(Сила людей") – 7,23%,

Віктор Овчарук ("Євросолідарність") – 6,73%,

Леонід Бицюра ("Батьківщина") – 4,99%,

Віктор Гевко ("Слуга народу") – 4,49%,

Ірина Яремчук ("Галицька партія") – 2,49%,

Володимир Барна "Радикальна партія Олега Ляшка") – 1,25%,

Ігор Сцібайло ("Варта") – 0,75%,

Олександр Станько ("Хвиля") – 0,5%,

Олександр Кравчук (ОПЗЖ) – 0,25%. Оскільки Надал перемагає з великим відривом та набирає понад 50% голосів, ймовірно, що другого туру мерських виборів не буде. Які результати екзитполів на виборах до міськради Тернополя: "Свобода" – 43,7%,

"Європейська Солідарність" – 22,44%,

"Слуга Народу" – 5,73%,

"Порядок. Відповідальність. Справедливість" – 5,24%,

"Сила Людей" – 4,99%,

"Голос" – 4,25%,

"За Майбутнє" – 3,49%,

"Батьківщина" – 3%,

"Українська Галицька партія" – 3%,

"Правий сектор" – 1%,

"Опозиційна платформа – за життя" – 1%,

"ДОВІРА" – 0,74%,

"Республіканська платформа" – 0,5%,

"Сила і Честь" – 0,5%,

"Радикальна партія Олега Ляшка" – 0,24%,

УДАР – 0%,

"Хвиля" – 0%,

"Наш Край" – 0%,

"Патріот" – 0%. Відповідно до результатів екзитполів долають бар'єр у 5% 4 партії. Щоправда, до міськради Тернополя має шанс пройти і партія "Сила Людей, оскільки набирає 4,99% голосів. До речі Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів