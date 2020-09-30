На должность городского председателя Ивано-Франковска баллотируется действующий мэр города Руслан Марцинцив. Конкуренцию на выборах ему составят еще 4 кандидата. Среди них выдвиженец от "Слуги народа" Александр Богачев и Петр Шкутяк от "Европейской Солидарности".

Подробнее о кандидатах в мэры Житомира читайте в материале 24 канала.

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Кандидаты, которые зарегистрировались на выборы:

Руслан Марцинкив – ВО "Свобода";

Наталья Сербин – "Украинская Галицкая партия";

Александр Богачев – "Слуга народа";

Петр Шкутяк – "Европейская Солидарность";

Василий Стефанишин – ВО "Платформа общин".

Что известно о кандидатах

Руслан Марцинкив

Действующий мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попытается остаться в кресле городского головы. Выдвиженец от ВО "Свобода" одержал победу на выборах в 2015 году.

Руслан Марцинкив / Фото с фейсбука

Родился на Черниговщине в 1979 году. Впоследствии вместе с родителями переехал в Надворную, что на Ивано-Франковщине.

По образованию Марцинкив экономист и юрист. Он окончил Ивано-Франковский национальный университет нефти и газа по специальности "экономика предприятия" и "государственная служба", также имеет юридическое образование.

В политику мэр пришел в 2002 году , когда баллотировался в Ивано-Франковский городской совет от общественной организации "Институт развития города".

, когда баллотировался в Ивано-Франковский городской совет от общественной организации "Институт развития города". В 2005 году работал в должности помощника заместителя Ивано-Франковского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов городского совета.

С 2006 по 2010 год был депутатом Ивано-Франковского областного совета 5 созыва. Избирался политик от "Нашей Украины".

5 созыва. Избирался политик от "Нашей Украины". В 2010 году Марцинкив становится депутатом Ивано-Франковского городского совета . На этот раз от "Свободы". Был секретарем горсовета.

. На этот раз от "Свободы". Был секретарем горсовета. В 2012 году политик попал в Верховную Раду по спискам "Свободы". В парламенте работал в комитете по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики.

по спискам "Свободы". В парламенте работал в комитете по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики. В 2015 году победил на выборах мэра Ивано-Франковска.

Скандалы связанные с Русланом Марцинкивым:

В 2016 году Марцинкив критически высказался в отношении представителей сексуальных меньшинств. По мнению мэра, гей не может быть настоящим патриотом, "патриотом может быть только христианин, настоящий патриот – тот, кто верит в Бога".

В 2020 году мэр Ивано-Франковска предложил вывезти из города ромов, нарушающих режим карантина. Высказывания Марцинкива возмутили правозащитников и ромские организации. Против мэра Нацполиция возбудила производство.

Петр Шкутяк

Конкурентом Марцинкива на выборах станет Петр Шкутяк – сын бывшего главы города и экс-нардепа Зиновия Шкутяка. Петр Шкутяк баллотируется от "Европейской Солидарности".

Петр Шкутяк / Фото "Репортер"

Петр Шкутяк – уроженец Золочева на Львовщине.

Однако впоследствии переехал с родителями в Ивано-Франковск.

Шкутяк, как и Марцинкив, окончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности "менеджмент организаций". Также у кандидата есть диплом МАУП.

В органы местного управления пришел в 2007 году, когда был назначен на должность первого заместителя председателя Долинской райгосадминистрации.

В 2009 – 2011 годах был главой РГА.

В 2010 году баллотировался в Ивано-Франковский областной совет, стал депутатом.

В 2010 – 2015 годах был депутатом Ивано-Франковского облсовета от "Нашей Украины".

от "Нашей Украины". В 2012 и 2014 годах не прошел на выборах в парламент.

В 2014 году вступил добровольцем в батальон "Айдар". Однако уже через несколько месяцев получил минометное ранениие.

В 2015 году №1 в списке БПП в Ивано-Франковский городской совет. Возглавил фракцию в горсовете.

Интересно! Шкутяк – активный участник Языкового майдана. В июле 2014 года он 10 дней голодал против принятия закона "Об основах государственной языковой политики".

Александр Богачев

"Слуга народа" выдвинула кандидатом в мэры Ивано-Франковска Александра Богачева.

Александр Богачев / Фото пресс-службы "Слуги народа"

Уроженец Ивано-Франковска.

Юрист, руководитель строительной компании.

На президентских выборах в 2010 году был доверенным лицом Владимира Зеленского в Долинском округе.

На местных выборах 2020 возглавляет Ивано-Франковский областной штаб "Слуги народа".

Наталья Сербин

От "Украинской Галицкой партии" баллотируется Наталья Сербин.

Наталья Сербин / Фото "Репортера"

Уроженка Ивано-Франковска.

По образованию – аудитор.

Активная общественная деятельница. Одна из организаторов Евромайдана в городе.

В политику пришла после 2014 года.

С 2015 года возглавляет областной Центр помощи участникам АТО.

Соучредитель и координатор ряда общественных инициатив.

Василий Стефанишин

Василий Стефанишин / Фото с фейсбуке

Стефанишин – кандидат от "Платформы общин". Он является директором Ивано-Франковского академического лицея-интерната.



Местные выборы 2020: главное / Инфографика 24 канала