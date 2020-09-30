Кто баллотируется в мэры Ивано-Франковска: список кандидатов
На должность городского председателя Ивано-Франковска баллотируется действующий мэр города Руслан Марцинцив. Конкуренцию на выборах ему составят еще 4 кандидата. Среди них выдвиженец от "Слуги народа" Александр Богачев и Петр Шкутяк от "Европейской Солидарности".
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Кандидаты, которые зарегистрировались на выборы:
- Руслан Марцинкив – ВО "Свобода";
- Наталья Сербин – "Украинская Галицкая партия";
- Александр Богачев – "Слуга народа";
- Петр Шкутяк – "Европейская Солидарность";
- Василий Стефанишин – ВО "Платформа общин".
Что известно о кандидатах
- Руслан Марцинкив
Действующий мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попытается остаться в кресле городского головы. Выдвиженец от ВО "Свобода" одержал победу на выборах в 2015 году.
Руслан Марцинкив / Фото с фейсбука
- Родился на Черниговщине в 1979 году. Впоследствии вместе с родителями переехал в Надворную, что на Ивано-Франковщине.
- По образованию Марцинкив экономист и юрист. Он окончил Ивано-Франковский национальный университет нефти и газа по специальности "экономика предприятия" и "государственная служба", также имеет юридическое образование.
- В политику мэр пришел в 2002 году, когда баллотировался в Ивано-Франковский городской совет от общественной организации "Институт развития города".
- В 2005 году работал в должности помощника заместителя Ивано-Франковского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов городского совета.
- С 2006 по 2010 год был депутатом Ивано-Франковского областного совета 5 созыва. Избирался политик от "Нашей Украины".
- В 2010 году Марцинкив становится депутатом Ивано-Франковского городского совета. На этот раз от "Свободы". Был секретарем горсовета.
- В 2012 году политик попал в Верховную Раду по спискам "Свободы". В парламенте работал в комитете по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики.
- В 2015 году победил на выборах мэра Ивано-Франковска.
Скандалы связанные с Русланом Марцинкивым:
- В 2016 году Марцинкив критически высказался в отношении представителей сексуальных меньшинств. По мнению мэра, гей не может быть настоящим патриотом, "патриотом может быть только христианин, настоящий патриот – тот, кто верит в Бога".
- В 2020 году мэр Ивано-Франковска предложил вывезти из города ромов, нарушающих режим карантина. Высказывания Марцинкива возмутили правозащитников и ромские организации. Против мэра Нацполиция возбудила производство.
- Петр Шкутяк
Конкурентом Марцинкива на выборах станет Петр Шкутяк – сын бывшего главы города и экс-нардепа Зиновия Шкутяка. Петр Шкутяк баллотируется от "Европейской Солидарности".
Петр Шкутяк / Фото "Репортер"
- Петр Шкутяк – уроженец Золочева на Львовщине.
- Однако впоследствии переехал с родителями в Ивано-Франковск.
- Шкутяк, как и Марцинкив, окончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности "менеджмент организаций". Также у кандидата есть диплом МАУП.
- В органы местного управления пришел в 2007 году, когда был назначен на должность первого заместителя председателя Долинской райгосадминистрации.
- В 2009 – 2011 годах был главой РГА.
- В 2010 году баллотировался в Ивано-Франковский областной совет, стал депутатом.
- В 2010 – 2015 годах был депутатом Ивано-Франковского облсовета от "Нашей Украины".
- В 2012 и 2014 годах не прошел на выборах в парламент.
- В 2014 году вступил добровольцем в батальон "Айдар". Однако уже через несколько месяцев получил минометное ранениие.
- В 2015 году №1 в списке БПП в Ивано-Франковский городской совет. Возглавил фракцию в горсовете.
- Александр Богачев
"Слуга народа" выдвинула кандидатом в мэры Ивано-Франковска Александра Богачева.
Александр Богачев / Фото пресс-службы "Слуги народа"
- Уроженец Ивано-Франковска.
- Юрист, руководитель строительной компании.
- На президентских выборах в 2010 году был доверенным лицом Владимира Зеленского в Долинском округе.
- На местных выборах 2020 возглавляет Ивано-Франковский областной штаб "Слуги народа".
- Наталья Сербин
От "Украинской Галицкой партии" баллотируется Наталья Сербин.
Наталья Сербин / Фото "Репортера"
- Уроженка Ивано-Франковска.
- По образованию – аудитор.
- Активная общественная деятельница. Одна из организаторов Евромайдана в городе.
- В политику пришла после 2014 года.
- С 2015 года возглавляет областной Центр помощи участникам АТО.
- Соучредитель и координатор ряда общественных инициатив.
- Василий Стефанишин
Василий Стефанишин / Фото с фейсбуке
Стефанишин – кандидат от "Платформы общин". Он является директором Ивано-Франковского академического лицея-интерната.