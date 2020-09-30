На посаду міського голови Івано-Франківська балотується чинний мер міста Руслан Марцінців. Конкуренцію на виборах йому складуть ще 4 кандидати. Серед них висуванець від "Слуги народу" Олександр Богачов та Петро Шкутяк від "Європейської Солідарності".

Детальніше про кандидатів у мери Житомира читайте в матеріалі 24 каналу.

До речі Хто балотується в мери Чернівців: список кандидатів

Кандидати, що зареєструвались на вибори:

Руслан Марцінків – ВО "Свобода";

Наталія Сербин – "Українська Галицька партія";

Олександр Богачов – "Слуга народу";

Петро Шкутяк – "Європейська Солідарність";

Василь Стефанишин – ВО "Платформа громад".

Що відомо про кандидатів

Руслан Марцінків

Чинний мер Івано-Франківська Руслан Марцінків спробує залишитись у кріслі міського голови. Висуванець від ВО "Свобода" здобув перемогу на виборах у 2015 році.



Руслан Марцінків / Фото з фейсбуку

Народився на Чернігівщині у 1979 році. Згодом разом з батьками переїхав у Надвірну, що Івано-Франківщині.

За освітою Марцінків економіст та юрист. Він закінчив Івано-Франківський національний університет нафти і газу за спеціальностями “економіка підприємства” та “державна служба”, також має юридичну освіту.

У політику мер прийшов у 2002 році , коли балотувався до Івано-Франківської міської ради від громадської організації “Інститут розвитку міста”.

, коли балотувався до Івано-Франківської міської ради від громадської організації “Інститут розвитку міста”. У 2005 році працював на посаді помічника заступника Івано-Франківського міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

З 2006 по 2010 рік був депутатом Івано-Франківської обласної ради 5 скликання. Обирався політик від "Нашої України".

5 скликання. Обирався політик від "Нашої України". У 2010 році Марцінків стає депутатом Івано-Франківської міської ради . Цього разу від "Свободи". Був секретарем міськради.

. Цього разу від "Свободи". Був секретарем міськради. У 2012 році політик потрапив до Верховної Ради за списками "Свободи". У парламенті працював у комітеті з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики.

за списками "Свободи". У парламенті працював у комітеті з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. У 2015 році переміг на виборах міського голови Івано-Франківська.

Скандали пов'язані з Русланом Марцінківим:

У 2016 році Марцінків критично висловився щодо представників сексуальних меншин. На думку мера, гей не може бути справжнім патріотом, "патріотом може бути тільки християнин, справжній патріот — той, хто вірить в Бога".

У 2020 році міський голова Івано-Франківська запропонував вивезти з міста ромів, які порушують режим карантину. Висловлювання Марцінківа обурили правозахисників та ромські організації. Проти мера Нацполіція порушила провадження.

Петро Шкутяк

Конкурентом Марцінківа на виборах стане Петро Шкутяк – син колишнього очільника міста та екснардепа Зиновія Шкутяка. Петро Шкутяк балотується від "Європейської Солідарності".



Петро Шкутяк / Фото "Репортер"

Петро Шкутяк – уродженець Золочева, що на Львівщині.

Проте згодом переїхав з батьками до Івано-Франківська.

Шкутяк, як і Марцінків, закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "менеджмент організацій". Також у кандидата є диплом МАУП.

В органи місцевого управління прийшов у 2007 році, коли був призначений на посаду першого заступника голови Долинської районної державної адміністрації.

У 2009 – 2011 роках був очільником РДА.

У 2010 році балотувався до Івано-Франківської обласної ради, став депутатом.

У 2010 – 2015 роках був депутатом Івано-Франківської облради від "Нашої України".

від "Нашої України". У 2012 та 2014 роках не пройшов на виборах до парламенту.

У 2014 році вступив добровольцем до батальйону "Айдар". Проте вже через кілька місяців отримав мінометне поранення.

У 2015 році №1 у списку БПП до Івано-Франківської міської ради. Очолив фракцію у міськраді.

Цікаво! Шкутяк – активний учасник Мовного майдану. У липні 2014 року він 10 днів голодував проти ухвалення закону "Про засади державної мовної політики".

Олександр Богачов

"Слуга народу" висунула кандидатом у мери Івано-Франківська Олександра Богачова.



Олександр Богачов / Фото пресслужби "Слуги народу"

Уродженець Івано-Франківська.

Юрист, керівник будівельної компанії.

На президентських виборах у 2010 році був довіреною особою Володимира Зеленського у Долинському окрузі.

На місцевих виборах-2020 очолює Івано-Франківський обласний штаб "Слуги народу".

Наталія Сербин

Від "Української Галицької партії" балотується Наталія Сербин.



Наталія Сербин / Фото "Репортера"

Уродженка Івано-Франківська.

За освітою – аудитор.

Активна громадська діячка. Одна з організаторок Євромайдану у місті.

У політику прийшла після 2014 року.

З 2015 року очолює обласний Центр допомоги учасникам АТО.

Співзасновниця та координаторка низки громадських ініціатив.

Василь Стефанишин



Василь Стефанишин / Фото з фейсбуку

Стефанишин – кандидат від "Платформи громад". Він є директором Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату.



Місцеві вибори 2020: головне / Інфографіка 24 каналу