Хто балотується в мери Івано-Франківська: список кандидатів
На посаду міського голови Івано-Франківська балотується чинний мер міста Руслан Марцінців. Конкуренцію на виборах йому складуть ще 4 кандидати. Серед них висуванець від "Слуги народу" Олександр Богачов та Петро Шкутяк від "Європейської Солідарності".
Детальніше про кандидатів у мери Житомира читайте в матеріалі 24 каналу.
До речі Хто балотується в мери Чернівців: список кандидатів
Кандидати, що зареєструвались на вибори:
- Руслан Марцінків – ВО "Свобода";
- Наталія Сербин – "Українська Галицька партія";
- Олександр Богачов – "Слуга народу";
- Петро Шкутяк – "Європейська Солідарність";
- Василь Стефанишин – ВО "Платформа громад".
Що відомо про кандидатів
- Руслан Марцінків
Чинний мер Івано-Франківська Руслан Марцінків спробує залишитись у кріслі міського голови. Висуванець від ВО "Свобода" здобув перемогу на виборах у 2015 році.
Руслан Марцінків / Фото з фейсбуку
- Народився на Чернігівщині у 1979 році. Згодом разом з батьками переїхав у Надвірну, що Івано-Франківщині.
- За освітою Марцінків економіст та юрист. Він закінчив Івано-Франківський національний університет нафти і газу за спеціальностями “економіка підприємства” та “державна служба”, також має юридичну освіту.
- У політику мер прийшов у 2002 році, коли балотувався до Івано-Франківської міської ради від громадської організації “Інститут розвитку міста”.
- У 2005 році працював на посаді помічника заступника Івано-Франківського міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.
- З 2006 по 2010 рік був депутатом Івано-Франківської обласної ради 5 скликання. Обирався політик від "Нашої України".
- У 2010 році Марцінків стає депутатом Івано-Франківської міської ради. Цього разу від "Свободи". Був секретарем міськради.
- У 2012 році політик потрапив до Верховної Ради за списками "Свободи". У парламенті працював у комітеті з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики.
- У 2015 році переміг на виборах міського голови Івано-Франківська.
Скандали пов'язані з Русланом Марцінківим:
- У 2016 році Марцінків критично висловився щодо представників сексуальних меншин. На думку мера, гей не може бути справжнім патріотом, "патріотом може бути тільки християнин, справжній патріот — той, хто вірить в Бога".
- У 2020 році міський голова Івано-Франківська запропонував вивезти з міста ромів, які порушують режим карантину. Висловлювання Марцінківа обурили правозахисників та ромські організації. Проти мера Нацполіція порушила провадження.
- Петро Шкутяк
Конкурентом Марцінківа на виборах стане Петро Шкутяк – син колишнього очільника міста та екснардепа Зиновія Шкутяка. Петро Шкутяк балотується від "Європейської Солідарності".
Петро Шкутяк / Фото "Репортер"
- Петро Шкутяк – уродженець Золочева, що на Львівщині.
- Проте згодом переїхав з батьками до Івано-Франківська.
- Шкутяк, як і Марцінків, закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "менеджмент організацій". Також у кандидата є диплом МАУП.
- В органи місцевого управління прийшов у 2007 році, коли був призначений на посаду першого заступника голови Долинської районної державної адміністрації.
- У 2009 – 2011 роках був очільником РДА.
- У 2010 році балотувався до Івано-Франківської обласної ради, став депутатом.
- У 2010 – 2015 роках був депутатом Івано-Франківської облради від "Нашої України".
- У 2012 та 2014 роках не пройшов на виборах до парламенту.
- У 2014 році вступив добровольцем до батальйону "Айдар". Проте вже через кілька місяців отримав мінометне поранення.
- У 2015 році №1 у списку БПП до Івано-Франківської міської ради. Очолив фракцію у міськраді.
- Олександр Богачов
"Слуга народу" висунула кандидатом у мери Івано-Франківська Олександра Богачова.
Олександр Богачов / Фото пресслужби "Слуги народу"
- Уродженець Івано-Франківська.
- Юрист, керівник будівельної компанії.
- На президентських виборах у 2010 році був довіреною особою Володимира Зеленського у Долинському окрузі.
- На місцевих виборах-2020 очолює Івано-Франківський обласний штаб "Слуги народу".
- Наталія Сербин
Від "Української Галицької партії" балотується Наталія Сербин.
Наталія Сербин / Фото "Репортера"
- Уродженка Івано-Франківська.
- За освітою – аудитор.
- Активна громадська діячка. Одна з організаторок Євромайдану у місті.
- У політику прийшла після 2014 року.
- З 2015 року очолює обласний Центр допомоги учасникам АТО.
- Співзасновниця та координаторка низки громадських ініціатив.
- Василь Стефанишин
Василь Стефанишин / Фото з фейсбуку
Стефанишин – кандидат від "Платформи громад". Він є директором Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату.