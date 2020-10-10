До местных выборов в Украине остается чуть больше двух недель. Какие шансы у действующих мэров Ивано-Франковска и Тернополя сохранить должность, а также какие политические партии имеют наибольшую поддержку в этих городах, читайте в материале 24 канала.

Ивано-Франковск

Рейтинг кандидатов в мэры Ивано-Франковска:

По результатам исследования "Рейтинга", проведенного в начале августа, среди кандидатов в мэры лидером в рейтинге является действующий городской голова.

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Руслан Марцинкив – 88,0% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах;

Александр Шевченко – 4,8%;

Петр Шкутяк – 1,4%;

Андрей Корниенко – 1,1%;

рейтинг других – ниже 1%;

тех, кто не определился – примерно 6%.

Стоит отметить, что узнавали о политических предпочтениях людей еще до официальной регистрации кандидатов, поэтому теперь результаты могут отличаться.

Рейтинг партий в городской совет:

Опросы по политическим предпочтениям жителей Ивано-Франковска в течение 27 – 29 сентября провели социологи "Общественного мнения".

"Свобода" – 30,7%;

"Слуга народа" – 10,1%;

"Европейская солидарность" – 9,7%;

"Батькивщина" – 5,6%;

"Голос" – 5,1%;

"Наш Край" – 5,0%.

Тернополь

Рейтинг кандидатов в мэры Тернополя:

Среди кандидатов в мэры города лидерскую позицию занимает Сергей Надал ("Свобода"). Рейтинги его оппонентов ощутимо ниже. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Рейтинга", проведенного 24 сентября.

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Сергей Надал – 75,6% среди тех, кто определился и придет на выборы;

Виктор Овчарук – 5,4%;

Иван Сорокалит – 5,1%;

Виктор Гевко – 4,6;

Леонид Бицюра – 3,7%;

Ирина Яремчук – 3,3%;

рейтинги других кандидатов ниже 1%;

не определились за кого будут голосовать около 9% опрошенных.

Рейтинг партий в городской совет

О политических симпатиях Тернополя свидетельствуют результаты опроса "Общественного мнения", проведенного в течение 23 – 25 сентября.

"Европейская солидарность" – 17,5%;

"Свобода" – 14,3%;

"Слуга народа" – 13,1%;

"Порядок. Ответственность. Справедливость" – 8,9%;

"За Будущее!" – 7,2%;

"Батькивщина" – 6,7%;

"Наш Край" – 5,5%;

"Доверие" – 5,1%.

Обратите внимание! Местные выборы пройдут в Украине 25 октября. Детали о ходе предвыборной кампании и о ее особенностях читайте на сайте 24 канала.