Ивано-Франковск и Тернополь: рейтинги партий и кандидатов в мэры
До местных выборов в Украине остается чуть больше двух недель. Какие шансы у действующих мэров Ивано-Франковска и Тернополя сохранить должность, а также какие политические партии имеют наибольшую поддержку в этих городах, читайте в материале 24 канала.
Ивано-Франковск
Рейтинг кандидатов в мэры Ивано-Франковска:
По результатам исследования "Рейтинга", проведенного в начале августа, среди кандидатов в мэры лидером в рейтинге является действующий городской голова.
Интересно Кто баллотируется в мэры Ивано-Франковска: список кандидатов
- Руслан Марцинкив – 88,0% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах;
- Александр Шевченко – 4,8%;
- Петр Шкутяк – 1,4%;
- Андрей Корниенко – 1,1%;
- рейтинг других – ниже 1%;
- тех, кто не определился – примерно 6%.
Стоит отметить, что узнавали о политических предпочтениях людей еще до официальной регистрации кандидатов, поэтому теперь результаты могут отличаться.
Рейтинг партий в городской совет:
Опросы по политическим предпочтениям жителей Ивано-Франковска в течение 27 – 29 сентября провели социологи "Общественного мнения".
- "Свобода" – 30,7%;
- "Слуга народа" – 10,1%;
- "Европейская солидарность" – 9,7%;
- "Батькивщина" – 5,6%;
- "Голос" – 5,1%;
- "Наш Край" – 5,0%.
Тернополь
Рейтинг кандидатов в мэры Тернополя:
Среди кандидатов в мэры города лидерскую позицию занимает Сергей Надал ("Свобода"). Рейтинги его оппонентов ощутимо ниже. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Рейтинга", проведенного 24 сентября.
Читайте также Кто баллотируется в мэры Тернополя: список кандидатов
- Сергей Надал – 75,6% среди тех, кто определился и придет на выборы;
- Виктор Овчарук – 5,4%;
- Иван Сорокалит – 5,1%;
- Виктор Гевко – 4,6;
- Леонид Бицюра – 3,7%;
- Ирина Яремчук – 3,3%;
- рейтинги других кандидатов ниже 1%;
- не определились за кого будут голосовать около 9% опрошенных.
Рейтинг партий в городской совет
О политических симпатиях Тернополя свидетельствуют результаты опроса "Общественного мнения", проведенного в течение 23 – 25 сентября.
- "Европейская солидарность" – 17,5%;
- "Свобода" – 14,3%;
- "Слуга народа" – 13,1%;
- "Порядок. Ответственность. Справедливость" – 8,9%;
- "За Будущее!" – 7,2%;
- "Батькивщина" – 6,7%;
- "Наш Край" – 5,5%;
- "Доверие" – 5,1%.