Результаты выборов в Каменец-Подольском: кто будет мэром города
Жители Каменец-Подольского 15 ноября приняли участие во втором туре местных выборов. Комиссия уже подсчитала все голоса. Новый мэром стал Михаил Поситко.
Результаты голосования в Каменец-Подольском обнародовала Каменец-Подольская городская ТИК, сообщает ОПОРА.
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Согласно протоколу комиссии от 16 ноября 2020 года в голосовании приняли участие 26 786 избирателей. Наибольшую поддержку и в результате победу за пост мэра получил Михаил Поситко.
Результаты второго тура выборов
- Владимир Мельниченко (самовыдвижение) – 11 001 голос или 41,66%;
- Михаил Поситко (партия "Свобода") – 15 404 голоса или 58,33%.
Какими были результаты первого тура
- Владимир Мельниченко набрал 40,47% голосов;
- Михаил Поситко – 35,46%.
К слову, Хмельнитчина одна из последних областей завершила подсчет голосов после первого тура выборов, а Каменец-Подольский отличился скандалами и уголовными производствами.
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