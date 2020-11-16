Жители Каменец-Подольского 15 ноября приняли участие во втором туре местных выборов. Комиссия уже подсчитала все голоса. Новый мэром стал Михаил Поситко.

Результаты голосования в Каменец-Подольском обнародовала Каменец-Подольская городская ТИК, сообщает ОПОРА.

Читайте также Результаты выборов в Хмельницком: кто стал мэром и какие партии прошли в областной совет

Согласно протоколу комиссии от 16 ноября 2020 года в голосовании приняли участие 26 786 избирателей. Наибольшую поддержку и в результате победу за пост мэра получил Михаил Поситко.

Результаты второго тура выборов

Владимир Мельниченко (самовыдвижение) – 11 001 голос или 41,66%;

Михаил Поситко (партия "Свобода") – 15 404 голоса или 58,33%.

Какими были результаты первого тура

Владимир Мельниченко набрал 40,47% голосов;

Михаил Поситко – 35,46%.

К слову, Хмельнитчина одна из последних областей завершила подсчет голосов после первого тура выборов, а Каменец-Подольский отличился скандалами и уголовными производствами.

Обратите внимание! Второй тур проходил в городах с населением более 75 тысяч человек, в которых мэра не удалось выбрать в первом туре. То есть ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.