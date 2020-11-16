Результати виборів у Кам'янці-Подільському: хто буде мером міста
Жителі Кам'янця-Подільського 15 листопада взяли участь у другому турі місцевих виборів. Комісія вже підрахувала всі голоси. Новий мером став Михайло Посітко.
Результати голосування у Кам'янці-Подільському оприлюднила Кам’янець-Подільська міська ТВК, повідомляє ОПОРА.
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Відповідно до протоколу комісії від 16 листопада 2020 року в голосуванні взяли участь 26 786 виборців. Найбільшу підтримку та у результаті перемогу за пост мера отримав Михайло Посітко.
Результати другого туру виборів
- Володимир Мельниченко (самовисування) – 11 001 голос або 41,66%;
- Михайло Посітко (партія "Свобода") – 15 404 голосів або 58,33%.
Якими були результати першого туру
- Володимир Мельниченко набрав 40,47% голосів;
- Михайло Посітко – 35,46%.
До слова, Хмельниччина одна з останніх областей завершила підрахунок голосів після першого туру виборів, а Кам'янець-Подільський відзначився скандалами та кримінальними провадженнями.
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