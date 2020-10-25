Подсчет голосов избирателей в Киеве "затянется". Результаты местных выборов в столице объявят, в лучшем случае, не ранее 28 октября.

Почему голоса будут считать долго

Скорость подсчета голосов усложняет новая форма бюллетеней. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, сообщает ЧЕСТНО.

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Нилов пояснил, что у членов комиссий нет подобного опыта. Протоколы достаточно большие и сложные для заполнения.

Заметим, в этом году местные выборы проходят по новым правилам, закрепленным в Избирательном кодексе. Избиратели голосуют по пропорциональной системе с открытыми партийными списками.

Что известно о местных выборах в Киеве

В Киеве работают 1 105 избирательных участков. К слову, несколько участков в Шевченковском, Соломенском, в Оболонском, Дарницком районах открылись с опозданием.

К слову, в Киеве от социологов уже поступили первые данные экзитполов. По закону, оглашать информацию пока нельзя. По словам журналиста Юрия Бутусова, имя лидера прогнозируемое, однако вторую позицию сейчас занимает неожиданный кандидат.

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