О 20:00 за Києвом закрилися усі виборчі дільниці. Разом із тим, стали відомі перші результати екзитполів та попередні результати виборів у столиці. Згідно з ними, у голосуванні лідирує чинний мер Києва Віталій Кличко. З великим відривом на другій позиції неочікувано опинився Олександр Попов з ОПЗЖ.

Такі результати екзитполів соціологічної групи "Рейтинг". Опитування проходило на виході зі 100 виборчих дільниць.

До теми Коли будуть відомі результати місцевих виборів у Києві

Екзитполи на виборах мера Києва:

Віталій Кличко, чинний мер Києва, партія "УДАР" – 47,8%,

Олександр Попов, ОПЗЖ – 8,6%,

Сергій Притула, "Голос" – 8,3%,

Ірина Верещук, "Слуга народу" – 8%,

Олексій Кучеренко, "Батьківщина" – 6,3%,

Андрій Пальчевський, самовисуванець – 4,5%,

Ігор Смешко, "Сила і честь" – 3,4%,

Олександр Омельченко, "Єдність" – 2,6%,

Андрій Іллєнко, ВО "Свобода" – 2,2%,

Микола Томенко, "Рідна країна" – 2,2%,

Борислав Береза, "Еко-партія Берези" – 1,1%,

Юрій Левченко, "Народовладдя" – 0,9%,

Сергій Гусовський, "За майбутнє" – 0,6%,

Єгор Фірсов, "Екологічна альтернатива" – 0,5%,

Віктор Петрук, "Громадянський рух "Хвиля" – 0,3%,

Максим Гольдарб, самовисуванець – 0,3%,

Діана Гранцева, самовисуванка – 0,3%,

Михайло Поживанов, "Радикальна партія" – 0,3%,

Сергій Шахов, "Наш край" – 0,2%,

Олена Філонова, "Разом сила" – 0,1%.

Для громад, де кількість виборців перевищує позначку в 70 тисяч осіб, передбачений і другий тур виборів мера. Оскільки, за результатами екзитполів, Віталій Кличко не дотягує до 50% голосів, то в Києві відбудеться другий тур виборів. У ньому Кличко позмагається з Олександром Поповим.



Результати екзитполів на виборах мера Києва / Інфографіка 24 каналу

Екзитполи партій-кандидатів у міськраду:

"УДАР" – 21,3%,

"Європейська Солідарність" – 18%,

"Слуга Народу" – 9,5%,

"Голос" – 7,2%,

Партія "Єдність Олександра Омельченка" – 6,8%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 6,7%,

ВО "Батьківщина" – 6,6%.

Для партій прохідним бар'єром є 5%. За результатами екзитполів, його долають 7 політичних сил.



Результати екзитполів на виборах до Київради / Інфографіка 24 каналу

Оголошення результатів екзитполів у Києві: відео

Екзитпол проєкту студії Савіка Шустера

Віталій Кличко, чинний мер Києва, партія "УДАР" – 45,9%,

Олександр Попов, ОПЗЖ – 9,6%,

Ірина Верещук, "Слуга народу" – 8,5%,

Олексій Кучеренко, "Батьківщина" – 7,8%,

Сергій Притула, "Голос" – 7,2%,

Андрій Пальчевський, самовисуванець – 4,8%,

Ігор Смешко, "Сила і честь" – 3,7%,

Олександр Омельченко – 2,69%,

Андрій Іллєнко – 2,48%,

Микола Томенко – 2,1%.

Екзитполи партій-кандидатів у міськраду:

"УДАР" – 19,7%,

"Європейська Солідарність" – 18%,

"Слуга народу" – 10,2%

ВО "Батьківщина" – 8,6%,

ОПЗЖ – 7,7%.

Партія "Єдність Олександра Омельченка" – 5,9%,

"Голос" – 5,65%,

Зазначимо, що екзитпол проведений в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24". Також використано інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Гранична похибка не перевищує 1,9% із довірчою ймовірністю 95% (бех урахування дизайн-ефекту).

Зверніть увагу! Підрахунок голосів виборців у Києві "затягнеться". Результати місцевих виборів у столиці оголосять, у кращому випадку, не раніше 28 жовтня. Швидкість підрахунку голосів ускладнює нова форма бюлетенів.



Детальніше про місцеві вибори в Україні читайте тут.