Хто займе крісло мера Києва та які партії зайдуть у Київраду: результати екзитполів
О 20:00 за Києвом закрилися усі виборчі дільниці. Разом із тим, стали відомі перші результати екзитполів та попередні результати виборів у столиці. Згідно з ними, у голосуванні лідирує чинний мер Києва Віталій Кличко. З великим відривом на другій позиції неочікувано опинився Олександр Попов з ОПЗЖ.
Такі результати екзитполів соціологічної групи "Рейтинг". Опитування проходило на виході зі 100 виборчих дільниць.
До теми Коли будуть відомі результати місцевих виборів у Києві
Екзитполи на виборах мера Києва:
- Віталій Кличко, чинний мер Києва, партія "УДАР" – 47,8%,
- Олександр Попов, ОПЗЖ – 8,6%,
- Сергій Притула, "Голос" – 8,3%,
- Ірина Верещук, "Слуга народу" – 8%,
- Олексій Кучеренко, "Батьківщина" – 6,3%,
- Андрій Пальчевський, самовисуванець – 4,5%,
- Ігор Смешко, "Сила і честь" – 3,4%,
- Олександр Омельченко, "Єдність" – 2,6%,
- Андрій Іллєнко, ВО "Свобода" – 2,2%,
- Микола Томенко, "Рідна країна" – 2,2%,
- Борислав Береза, "Еко-партія Берези" – 1,1%,
- Юрій Левченко, "Народовладдя" – 0,9%,
- Сергій Гусовський, "За майбутнє" – 0,6%,
- Єгор Фірсов, "Екологічна альтернатива" – 0,5%,
- Віктор Петрук, "Громадянський рух "Хвиля" – 0,3%,
- Максим Гольдарб, самовисуванець – 0,3%,
- Діана Гранцева, самовисуванка – 0,3%,
- Михайло Поживанов, "Радикальна партія" – 0,3%,
- Сергій Шахов, "Наш край" – 0,2%,
- Олена Філонова, "Разом сила" – 0,1%.
Для громад, де кількість виборців перевищує позначку в 70 тисяч осіб, передбачений і другий тур виборів мера. Оскільки, за результатами екзитполів, Віталій Кличко не дотягує до 50% голосів, то в Києві відбудеться другий тур виборів. У ньому Кличко позмагається з Олександром Поповим.
Результати екзитполів на виборах мера Києва / Інфографіка 24 каналу
Екзитполи партій-кандидатів у міськраду:
- "УДАР" – 21,3%,
- "Європейська Солідарність" – 18%,
- "Слуга Народу" – 9,5%,
- "Голос" – 7,2%,
- Партія "Єдність Олександра Омельченка" – 6,8%,
- "Опозиційна платформа – За життя" – 6,7%,
- ВО "Батьківщина" – 6,6%.
Для партій прохідним бар'єром є 5%. За результатами екзитполів, його долають 7 політичних сил.
Результати екзитполів на виборах до Київради / Інфографіка 24 каналу
Оголошення результатів екзитполів у Києві: відео
Екзитпол проєкту студії Савіка Шустера
- Віталій Кличко, чинний мер Києва, партія "УДАР" – 45,9%,
- Олександр Попов, ОПЗЖ – 9,6%,
- Ірина Верещук, "Слуга народу" – 8,5%,
- Олексій Кучеренко, "Батьківщина" – 7,8%,
- Сергій Притула, "Голос" – 7,2%,
- Андрій Пальчевський, самовисуванець – 4,8%,
- Ігор Смешко, "Сила і честь" – 3,7%,
- Олександр Омельченко – 2,69%,
- Андрій Іллєнко – 2,48%,
- Микола Томенко – 2,1%.
Екзитполи партій-кандидатів у міськраду:
- "УДАР" – 19,7%,
- "Європейська Солідарність" – 18%,
- "Слуга народу" – 10,2%
- ВО "Батьківщина" – 8,6%,
- ОПЗЖ – 7,7%.
- Партія "Єдність Олександра Омельченка" – 5,9%,
- "Голос" – 5,65%,
Зазначимо, що екзитпол проведений в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24". Також використано інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Гранична похибка не перевищує 1,9% із довірчою ймовірністю 95% (бех урахування дизайн-ефекту).