Так, по результатам экзитполов, ни один кандидат на должность городского головы Киева не набрал более 50% голосов, состоится второй тур выборов. В него войдут самые рейтинговые кандидаты.

Когда состоится второй тур выборов в Киеве

Второй тур выборов состоится в течение 3 недель после объявления официальных результатов. Об этом сообщает 24 канал.

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Согласно законодательству, результаты должны объявить не позднее, чем на 12 день после голосования – до 6 ноября. Однако в ЦИК отметили, что обнародуют официальные итоги выборов раньше. Вероятно, через 3-5 дней.

Как отмечала координатор ОПОРЫ Ольга Айвазовская на брифинге, второй тур в городах может состояться в разные дни. По ее словам, выборы в некоторых регионах могут пройти 15 ноября, в других – 22 ноября, однако это неточные даты.

Кто может пройти во второй тур

Согласно экзитполам в столице лидирует действующий мэр Виталий Кличко. По данным "Рейтинга" он получил 47,8% голосов, в соответствии с экзитполом проекта Савика Шустера – 45,9%.

Во второй тур вместе с Кличко может войти кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Попов. "Рейтинг" пророчит ему 8,6%. Однако за претендента от партии "Голос" Сергея Притулу проголосовали 8,3% голосов, за кандидата от "Слуги народа" Ирину Верещук – 8%.

Правда, екзитпол на заказ партии Виталия Кличко "Удар" показал, что второго тура выборов может и не быть. Победу в первом туре одержит действующий мэр.

Экзитполы "Рейтинга" на выборах мэра Киева:

Виталий Кличко, действующий мэр Киева, партия "УДАР" - 47,8%,

действующий мэр Киева, партия "УДАР" - 47,8%, Александр Попов, ОПЗЖ – 8,6%,

ОПЗЖ – 8,6%, Сергей Притула , "Голос" – 8,3%,

, "Голос" – 8,3%, Ирина Верещук , "Слуга народа" – 8%,

, "Слуга народа" – 8%, Алексей Кучеренко , "Батькивщина" – 6,3%,

, "Батькивщина" – 6,3%, Андрей Пальчевский, самовыдвиженец – 4,5%,

Игорь Смешко, "Сила и честь" – 3,4%,

Александр Омельченко "Единство" – 2,6%,

Андрей Ильенко, ВО "Свобода" – 2,2%,

Николай Томенко "Родная страна" – 2,2%,

Борислав Береза, "Эко-партия Березы" – 1,1%,

Другие кандидаты получили меньше 1% голосов.



Лидеры на выборах мэра Киева, результаты экзитполов / Инфографика 24 канала