Другий тур виборів відбудеться протягом 3 тижнів після оголошення офіційних результатів. Про це повідомляє 24 канал.

До речі Хто займе крісло мера Києва та які партії зайдуть у Київраду: результати екзитполів

Згідно з законодавством, результати мають оголосити не пізніше, ніж на 12 день після голосування – до 6 листопада. Однак у ЦВК зауважили, що оприлюднять офіційні підсумки виборів раніше. Ймовірно, через 3 – 5 днів.

Як зазначала координаторка ОПОРИ Ольга Айвазовська на брифінгу, другий тур у містах може відбутись у різні дні. За її словами, вибори у деяких регіонах можуть пройти 15 листопада, в інших – 22 листопада, однак це неточні дати.

Хто може пройти до другого туру

Згідно з екзитполами у столиці лідирує чинний мер Віталій Кличко. За даними "Рейтингу" він отримав 47,8% голосів, відповідно до екзитполу проєкту Савіка Шустера – 45,9%.

До другого туру разом із Кличком може увійти кандидат від партії "Опозиційна платформа за життя" Олександр Попов. "Рейтинг" пророкує йому 8,6%. Однак за претендента від партії "Голос" Сергія Притулу проголосували 8,3% голосів, за кандидатку від "Слуги народу" Ірину Верещук – 8%.

Щоправда, екзитпол на замовлення партії Віталія Кличка "Удар" показав, що другого туру виборів може й не бути. Перемогу у першому турі здобуде чинний мер.

Екзитполи "Рейтингу" на виборах мера Києва: