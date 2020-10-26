Вибори мера Києва: коли буде другий тур
Оскільки, за результатами екзитполів, жоден кандидат на посаду міського голови Києва не набрав понад 50% голосів, відбудеться другий тур виборів. До нього увійдуть найрейтинговіші кандидати.
Коли відбудеться другий тур виборів у Києві
Другий тур виборів відбудеться протягом 3 тижнів після оголошення офіційних результатів. Про це повідомляє 24 канал.
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Згідно з законодавством, результати мають оголосити не пізніше, ніж на 12 день після голосування – до 6 листопада. Однак у ЦВК зауважили, що оприлюднять офіційні підсумки виборів раніше. Ймовірно, через 3 – 5 днів.
Як зазначала координаторка ОПОРИ Ольга Айвазовська на брифінгу, другий тур у містах може відбутись у різні дні. За її словами, вибори у деяких регіонах можуть пройти 15 листопада, в інших – 22 листопада, однак це неточні дати.
Хто може пройти до другого туру
Згідно з екзитполами у столиці лідирує чинний мер Віталій Кличко. За даними "Рейтингу" він отримав 47,8% голосів, відповідно до екзитполу проєкту Савіка Шустера – 45,9%.
До другого туру разом із Кличком може увійти кандидат від партії "Опозиційна платформа за життя" Олександр Попов. "Рейтинг" пророкує йому 8,6%. Однак за претендента від партії "Голос" Сергія Притулу проголосували 8,3% голосів, за кандидатку від "Слуги народу" Ірину Верещук – 8%.
Щоправда, екзитпол на замовлення партії Віталія Кличка "Удар" показав, що другого туру виборів може й не бути. Перемогу у першому турі здобуде чинний мер.
Екзитполи "Рейтингу" на виборах мера Києва:
- Віталій Кличко, чинний мер Києва, партія "УДАР" – 47,8%,
- Олександр Попов, ОПЗЖ – 8,6%,
- Сергій Притула, "Голос" – 8,3%,
- Ірина Верещук, "Слуга народу" – 8%,
- Олексій Кучеренко, "Батьківщина" – 6,3%,
- Андрій Пальчевський, самовисуванець – 4,5%,
- Ігор Смешко, "Сила і честь" – 3,4%,
- Олександр Омельченко, "Єдність" – 2,6%,
- Андрій Іллєнко, ВО "Свобода" – 2,2%,
- Микола Томенко, "Рідна країна" – 2,2%,
- Борислав Береза, "Еко-партія Берези" – 1,1%,
Інші кандидати отримали менше, ніж 1% голосів.
Лідери на виборах мера Києва, результати екзитполів / Інфографіка 24 каналу