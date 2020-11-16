Территориальная избирательная комиссия в Краматорске посчитала результаты голосования во втором туре. Поэтому городским головой становится самовыдвиженец Александр Гончаренко.

Мэра Краматорска избирали во втором туре голосования 15 ноября. Все потому, что во время первого тура ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Об этом сообщает "Суспільне".

Кстати Официальные результаты выборов мэра Херсона: победу одерживает Колыхаев

Предварительные результаты второго тура выборов мэра Краматорска:

самовыдвиженец Александр Гончаренко – 57,86% или 18 686 голосов.

действующий мэр города Андрей Панков – 40,47% или 13 070 голосов.

По результатам первого тура голосования, Гончаренко лидировал более чем на 11%.

Какими были результаты в первом туре

Гончаренко – 48,61% голосов избирателей;

Панков – 37,75%;

Юрий Трембач от партии "Демократична сокира" – 3,02%.

Интересно В Краматорске возле участка обстреляли автобус пейнтбольными шариками