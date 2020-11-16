Територіальна виборча комісія у Краматорську порахувала результати голосування у другому турі. Відтак міським головою стає самовисуванець Олександр Гончаренко.

Мера Краматорська обирали у другому турі голосування 15 листопада. Все тому, що під час першого туру жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів. Про це повідомляє "Суспільне".

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Попередні результати другого туру виборів мера Краматорська:

самовисуванець Олександр Гончаренко – 57,86% або 18 686 голосів.

чинний мер міста Андрій Панков – 40,47% або 13 070 голосів.

За результатами першого туру голосування, Гончаренко лідирував на понад 11%.

Якими були результати у першому турі

Гончаренко – 48,61% голосів виборців;

Панков – 37,75%;

Юрій Трембач від партії "Демократична сокира" – 3,02%.

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