Результати виборів у Краматорську: хто став мером
Територіальна виборча комісія у Краматорську порахувала результати голосування у другому турі. Відтак міським головою стає самовисуванець Олександр Гончаренко.
Мера Краматорська обирали у другому турі голосування 15 листопада. Все тому, що під час першого туру жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів. Про це повідомляє "Суспільне".
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Попередні результати другого туру виборів мера Краматорська:
- самовисуванець Олександр Гончаренко – 57,86% або 18 686 голосів.
- чинний мер міста Андрій Панков – 40,47% або 13 070 голосів.
За результатами першого туру голосування, Гончаренко лідирував на понад 11%.
Якими були результати у першому турі
- Гончаренко – 48,61% голосів виборців;
- Панков – 37,75%;
- Юрій Трембач від партії "Демократична сокира" – 3,02%.
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