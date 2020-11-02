Избирательная комиссия подсчитала уже 100% голосов на местных выборах в Кропивницком. Согласно им, действующий мэр Андрей Райкович набирает более 50% голосов избирателей, и он снова получит кресло мэра.

Андрей Райкович набрал 53,53% голосов. Об этом сообщили на заседании городской территориальной избирательной комиссии, пишет 24 канал. Обратите внимание В Бердянске председателя УИК подозревают в подделке избирательной документации За Райковича проголосовали 27 839 избирателей, тогда как за его ближайшего конкурента Артема Стрижакова – 10 338 голосов. В целом в голосовании за мэра Кропивницкого приняли участие 52 008 человек. Недействительными признали 1 089 бюллетеней. Обратите внимание! Вскоре ЦИК объявит официальные рейтинги кандидатов в мэры Кропивницкого и скажет, сколько партий пройдет в городской и областной совет. Какие рейтинги имели кандидаты накануне выборов Андрей Райкович – "Пропозиція" – 49,2%

Артем Стрижаков – "Перспектива города" – 24,9%;

Анатолий Ларин – "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 8%;

Ольга Ковалева-Алокили "Слуга народа" – 6,9%;

Александр Цертий – 4,4%.

Рейтинг других – ниже 3%.

Не определились за кого голосовать почти 12% опрошенных.