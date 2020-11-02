Кто будет мэром Кропивницкого: официальные результаты выборов
Избирательная комиссия подсчитала уже 100% голосов на местных выборах в Кропивницком. Согласно им, действующий мэр Андрей Райкович набирает более 50% голосов избирателей, и он снова получит кресло мэра.
Андрей Райкович набрал 53,53% голосов. Об этом сообщили на заседании городской территориальной избирательной комиссии, пишет 24 канал.
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За Райковича проголосовали 27 839 избирателей, тогда как за его ближайшего конкурента Артема Стрижакова – 10 338 голосов.
В целом в голосовании за мэра Кропивницкого приняли участие 52 008 человек. Недействительными признали 1 089 бюллетеней.
Какие рейтинги имели кандидаты накануне выборов
- Андрей Райкович – "Пропозиція" – 49,2%
- Артем Стрижаков – "Перспектива города" – 24,9%;
- Анатолий Ларин – "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 8%;
- Ольга Ковалева-Алокили "Слуга народа" – 6,9%;
- Александр Цертий – 4,4%.
- Рейтинг других – ниже 3%.
- Не определились за кого голосовать почти 12% опрошенных.
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