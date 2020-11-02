Хто буде мером Кропивницького і які партії проходять у міськраду: офіційні результати виборів
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Виборча комісія підрахувала вже 100% голосів на місцевих виборах у Кропивницькому. Згідно з ними, чинний міський голова Андрій Райкович набирає понад 50% голосів виборів, тож він знову здобуде крісло мера.
Андрій Райкович набрав 53,53% голосів. Про це повідомили на засіданні міської територіальної виборчої комісії, пише 24 канал.
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За Райковича проголосували 27 839 виборців, тоді як за його найближчого конкурента Артема Стрижакова – 10 338 голосів.
Загалом у голосуванні за міського голову Кропивницького взяли участь 52 008 осіб. Недійсними визнали 1 089 бюлетенів.
Які рейтинги мали кандидати напередодні виборів
- Андрій Райкович – "Пропозиція" – 49,2%
- Артем Стрижаков – "Перспектива міста" – 24,9%;
- Анатолій Ларін – "Опозиційна платформа – За життя" – 8%;
- Ольга Ковальова-Алокілі "Слуга народу" – 6,9%;
- Олександр Цертій – 4,4%.
- Рейтинг інших – нижче 3%.
- Не визначились за кого голосувати майже 12% опитаних.
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