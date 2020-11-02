Виборча комісія підрахувала вже 100% голосів на місцевих виборах у Кропивницькому. Згідно з ними, чинний міський голова Андрій Райкович набирає понад 50% голосів виборів, тож він знову здобуде крісло мера.

Андрій Райкович набрав 53,53% голосів. Про це повідомили на засіданні міської територіальної виборчої комісії, пише 24 канал. Зверніть увагу У Бердянську голову ДВК підозрюють у підробці виборчої документації За Райковича проголосували 27 839 виборців, тоді як за його найближчого конкурента Артема Стрижакова – 10 338 голосів. Загалом у голосуванні за міського голову Кропивницького взяли участь 52 008 осіб. Недійсними визнали 1 089 бюлетенів. Зверніть увагу! Незабаром ЦВК оголосить офіційні рейтинги кандидатів у мери Кропивницького та скаже, скільки партій пройде в міську та обласну раду. Які рейтинги мали кандидати напередодні виборів Андрій Райкович – "Пропозиція" – 49,2%

Артем Стрижаков – "Перспектива міста" – 24,9%;

Анатолій Ларін – "Опозиційна платформа – За життя" – 8%;

Ольга Ковальова-Алокілі "Слуга народу" – 6,9%;

Олександр Цертій – 4,4%.

Рейтинг інших – нижче 3%.

Не визначились за кого голосувати майже 12% опитаних.