Екзитполи у Львові: хто стане мером і які партії пройдуть у міськраду
Після завершення голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року з'явилися результати екзитполів. Вони показали, що у Львові кандидати Андрій Садовий і Олег Синютка виходять у другий тур виборів. У міську раду проходять одразу 7 партій.
Результати національних екзитполів на місцевих виборах є в розпорядженні 24 каналу.
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Кандидати в мери:
За даними соціологічної групи Fama, яка проводила своє дослідження на замовлення 24 каналу, у Львові на мерських виборах потрібен буде другий тур. У ньому зійдуться чинний мер Андрій Садовий і ексголова Львівської ОДА Олег Синютка. Станом на 19 годину рейтинги кандидатів такі:
- Андрій Садовий – 38%,
- Олег Синютка – 28%,
- Руслан Кошулинський – 9,8%,
- Ярослав Рущишин – 5,4%,
- Ігор Васюник – 3,8%,
- Ігор Зінкевич – 3,2%,
- Юлія Гвоздович – 3,1%.
Для решти кандидатів рейтинг близький до 1%.
Рекзультати екзитполів щодо партій-кандидатів у міськраду:
- "Європейська Солідарність" – 27,7%,
- "Самопоміч" – 20,8%,
- "Голос" – 11,9%,
- "Свобода" – 6,4%,
- "Варта" – 5,6%,
- "Слуга народу" – 4,6%,
- "Українська галицька партія" – 4,6%,
Таким чином здолати 5% бар'єр і пройти до Львівської міської ради найімовірніше зможуть одразу 5 політичних сил. Ще дві – в межах статистичної похибки, яка дорівню 1,9%. Ці дані також опублікувала агенція Fama за опитуванням станом на 19 годину.
Результати екзитполів у Львові: дивіться відео
Екзитполи на виборах партій у Львівську міськраду / Інфографіка 24 каналу
Реакція кандидатів
Андрій Садовий вже відреагував на результати екзитполів. Він підкреслив, що це була складна виборча кампанія й закликав Олега Синютку, аби другий тур був боротьбою програм та ідеологій, а не компроматів.
Мені приємно, що львів'яни оцінили "Самопоміч". Вона має другу позицію. Це професіонали, молодці. Взагалі до міської ради у Львові проходять проукраїнські, проєвропейські партії,
– наголосив міський голова.
Новина доповнюватиметься новими дослідженнями...