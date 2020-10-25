Після завершення голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року з'явилися результати екзитполів. Вони показали, що у Львові кандидати Андрій Садовий і Олег Синютка виходять у другий тур виборів. У міську раду проходять одразу 7 партій.

Результати національних екзитполів на місцевих виборах є в розпорядженні 24 каналу.

Зверніть увагу Місцеві вибори 2020: онлайн виборчого марафону на 24 каналі

Кандидати в мери:

За даними соціологічної групи Fama, яка проводила своє дослідження на замовлення 24 каналу, у Львові на мерських виборах потрібен буде другий тур. У ньому зійдуться чинний мер Андрій Садовий і ексголова Львівської ОДА Олег Синютка. Станом на 19 годину рейтинги кандидатів такі:

Андрій Садовий – 38%,

– 38%, Олег Синютка – 28%,

– 28%, Руслан Кошулинський – 9,8%,

Ярослав Рущишин – 5,4%,

Ігор Васюник – 3,8%,

Ігор Зінкевич – 3,2%,

Юлія Гвоздович – 3,1%.

Для решти кандидатів рейтинг близький до 1%.

Рекзультати екзитполів щодо партій-кандидатів у міськраду:

"Європейська Солідарність" – 27,7%,

"Самопоміч" – 20,8%,

"Голос" – 11,9%,

"Свобода" – 6,4%,

"Варта" – 5,6%,

"Слуга народу" – 4,6%,

"Українська галицька партія" – 4,6%,

Таким чином здолати 5% бар'єр і пройти до Львівської міської ради найімовірніше зможуть одразу 5 політичних сил. Ще дві – в межах статистичної похибки, яка дорівню 1,9%. Ці дані також опублікувала агенція Fama за опитуванням станом на 19 годину.

Результати екзитполів у Львові: дивіться відео



Екзитполи на виборах партій у Львівську міськраду / Інфографіка 24 каналу

Реакція кандидатів

Андрій Садовий вже відреагував на результати екзитполів. Він підкреслив, що це була складна виборча кампанія й закликав Олега Синютку, аби другий тур був боротьбою програм та ідеологій, а не компроматів.

Мені приємно, що львів'яни оцінили "Самопоміч". Вона має другу позицію. Це професіонали, молодці. Взагалі до міської ради у Львові проходять проукраїнські, проєвропейські партії,

– наголосив міський голова.

Новина доповнюватиметься новими дослідженнями...