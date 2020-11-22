За даними екзитполів, на виборах у Львові перемогу здобуває чинний мер Андрій Садовий. Він подякував львів'янам за те, що в місті зафіксували найвищу явку на виборах по Україні. Міський голова переконаний, що така ситуація об'єднала увесь Львів.

Результати екзитполів у другому турі виборів мера Львова Андрій Садовий прокоментував в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Так виглядає, що явка може бути навіть вищою, ніж у першому турі. Це об'єднало увесь Львів. Для мене всі львів'яни є рідними. Тому зараз важливо трохи зняти цей градус трохи агресії,

– зазначив міський голова.

Також він наголосив, що потрібно працювати далі й висловив подяку тим, хто виступив за правду. Андрій Садовий висловив сподівання, що штаб опонента виявить повагу до волевиявлення містян.

"Потрібно, щоб той підрахунок, який починається зараз, був проведений чесно, відкрито, прозоро – це важливо для демократії", – наголосив Андрій Садовий.

Що цікаво, в першому турі відрив від кандидатів становив близько 9%, а вже в другому турі, за даними екзитполів, зріс до близько 25%. Мер міста вважає, що люди мали можливість побачити, "хто є хто".

У першому турі було багато кандидатів, а зараз ми двоє. Люди побачили, хто є хто, ми представили програми, говорили про команди. Мій опонент не сильно про це говорив. Тому, я думаю, люди зробили вибір, враховуючи ті факти, які були наведені,

– заявив Садовий.



Результати в другому турі виборів мера Львова / Інфографіка 24 каналу