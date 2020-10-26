У Миколаєві 25 жовтня пройшли місцеві вибори. Відповідно до перших результатів екзитполів, у місті буде другий тур мерських перегонів, до нього увійдуть найрейтинговіші результати. До Миколаївської міської ради проходять 6 партій.

Екзитполи провела компанія Liberty Report на замовлення студія Савіка Шустера, повідомляє 24 канал.

До речі Як відбулись місцеві вибори в Україні

Дані екзитполу на замовлення студії Савіка Шустера

Олександр Сєнкевич ("Пропозиція") – 40,78%

Владислав Чайка (ОПЗЖ) – 26,77%

Тетяна Домбровська ("Слуга народу") – 16,81%

Микола Круглов ("Наш край") – 7,11%

Юрій Гранатуров ("За майбутнє") – 5,23%

Оскільки жоден кандидат не набрав понад 50% голосів, відбудеться другий тур виборів мера. За результатами екзитполу, до нього увійдуть Сєнкевич та Чайка.

Які партії проходять до міської ради:

"Опозиційна платформа за життя" – 26,74%,

"Пропозиція" – 23,79%,

"Слуга народу" – 19,62%,

"Європейська солідарність" – 6,87%,

"Партія Шарія" – 5,48%,

"Наш край" – 5,37%,

"Миколаївці" – 4,32%,

"За майбутнє" – 3,98%,

"Перемога Пальчевського" – 1,25%,

"Батьківщина" – 1,05%.

Прохідний бар'єр у 5% долають 6 партій.

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