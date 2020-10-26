Екзитполи у Миколаєві: хто перемагає на виборах мера
У Миколаєві 25 жовтня пройшли місцеві вибори. Відповідно до перших результатів екзитполів, у місті буде другий тур мерських перегонів, до нього увійдуть найрейтинговіші результати. До Миколаївської міської ради проходять 6 партій.
Екзитполи провела компанія Liberty Report на замовлення студія Савіка Шустера, повідомляє 24 канал.
До речі Як відбулись місцеві вибори в Україні
Дані екзитполу на замовлення студії Савіка Шустера
- Олександр Сєнкевич ("Пропозиція") – 40,78%
- Владислав Чайка (ОПЗЖ) – 26,77%
- Тетяна Домбровська ("Слуга народу") – 16,81%
- Микола Круглов ("Наш край") – 7,11%
- Юрій Гранатуров ("За майбутнє") – 5,23%
Оскільки жоден кандидат не набрав понад 50% голосів, відбудеться другий тур виборів мера. За результатами екзитполу, до нього увійдуть Сєнкевич та Чайка.
Які партії проходять до міської ради:
- "Опозиційна платформа за життя" – 26,74%,
- "Пропозиція" – 23,79%,
- "Слуга народу" – 19,62%,
- "Європейська солідарність" – 6,87%,
- "Партія Шарія" – 5,48%,
- "Наш край" – 5,37%,
- "Миколаївці" – 4,32%,
- "За майбутнє" – 3,98%,
- "Перемога Пальчевського" – 1,25%,
- "Батьківщина" – 1,05%.
Прохідний бар'єр у 5% долають 6 партій.
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