Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% бюллетеней и объявила официальный результат второго тура голосования за городского главу Никополя. Кресло мэра получил кандидат партии "За майбутнє" Александр Саюк.

За Саюка проголосовали более 12,5 тысяч избирателей. Об этом сообщает ЦИК.

Важно Как прошли местные выборы 22 ноября в Украине: главное – фото, видео

Официальные результаты выборов в Никополе

Александр Саюк – 54,64%;

Руслан Олейник – 42,01%.

Ранее Саюк объявил о своей победе на выборах по результатам параллельного подсчета голосов. Он говорил, что получил 55% голосов избирателей.

Результаты местных выборов в Никополе

Какие партии прошли в городской совет

Никополь – один из немногих городов Украины, в совете которого будут представлены 8 партий.

"За майбутнє" – 8 депутатов,

"Слуга народа" – 8 депутатов,

ОПЗЖ – 6 депутатов,

"Европейская Солидарность" – 4 депутата,

"Общественная сила" – 3 депутата,

ВО "Батькивщина" – 3 депутата,

"Пропозиція" – 3 депутата,

"Блок Вилкула "Украинская перспектива" – 3 депутата.

Всего в горсовете Никополя – 38 депутатов.