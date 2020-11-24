Мером Нікополя став Олександр Саюк: офіційні результати виборів
Центральна виборча комісія підрахувала 100% бюлетенів та оголосила офіційний результат другого туру голосування за міського голову Нікополя. Крісло мера здобув кандидат партії "За майбутнє" Олександр Саюк.
За Саюка проголосували понад 12,5 тисячі виборців. Про це повідомляє ЦВК.
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Офіційні результати виборів у Нікополі
- Олександр Саюк – 54,64%;
- Руслан Олійник – 42,01 %.
Раніше Саюк оголосив про свою перемогу на виборах за результатами паралельного підрахунку голосів. Він говорив, що здобув 55% голосів виборців.
Результати місцевих виборів у Нікополі
Які партії пройшли до міської ради
Нікополь – одне з небагатьох міст України, у раді якого будуть представлені 8 партій.
- "За майбутнє" – 8 депутатів,
- "Слуга народу" – 8 депутатів,
- ОПЗЖ – 6 депутатів,
- "Європейська Солідарність" – 4 депутати,
- "Громадська сила" – 3 депутати,
- ВО "Батьківщина" – 3 депутати,
- "Пропозиція" – 3 депутати,
- "Блок Вілкула "Українська перспектива" – 3 депутати.
Усього у міськраді Нікополя – 38 депутатів.
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