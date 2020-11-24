Центральна виборча комісія підрахувала 100% бюлетенів та оголосила офіційний результат другого туру голосування за міського голову Нікополя. Крісло мера здобув кандидат партії "За майбутнє" Олександр Саюк.

За Саюка проголосували понад 12,5 тисячі виборців. Про це повідомляє ЦВК.

Важливо Як пройшли місцеві вибори 22 листопада в Україні: головне – фото, відео

Офіційні результати виборів у Нікополі

Олександр Саюк – 54,64%;

Руслан Олійник – 42,01 %.

Раніше Саюк оголосив про свою перемогу на виборах за результатами паралельного підрахунку голосів. Він говорив, що здобув 55% голосів виборців.

Результати місцевих виборів у Нікополі

Які партії пройшли до міської ради

Нікополь – одне з небагатьох міст України, у раді якого будуть представлені 8 партій.