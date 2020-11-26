У Полтаві 22 листопада відбувся другий тур місцевих виборів. Комісія підрахувала всі голоси. Новим міським головою Полтави стає Олександр Мамай.

Про остаточні результати другого туру виборів у Полтаві повідомляє ОПОРА. Її спостерігачі отримали копії підсумкових протоколів від районних ТВК у Полтаві.

Читайте також Результати першого туру виборів у Полтаві: які партії пройшли

Результати другого туру виборів

Олександр Мамай, "За майбутнє" – 28 833 голоси (52,22%);

Сергій Іващенко, "Слуга народу" – 26 385 голосів (47,78%).

Всього участь у другому турі виборів мера взяли 55 218 полтавців. Тобто явка виборців під час повторного голосування за кандидатів на посаду міського голови у Полтаві склала 25,42%.

Для оголошення офіційних результатів виборів Полтавського міського голови членам міської ТВК необхідно врахувати протоколи ДВК з сіл, що входять до Полтавської об’єднаної громади. Втім, кандидат Сергій Іващенко визнав свою поразку ще зранку 23 листопада.

Нагадаємо, у першому турі виборів Мамай набрав 30,6% голосів, Іващенка підтримали 17,71% виборців.