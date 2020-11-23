Вибори мера Слов'янська: лідирує кандидат від "Опоблоку" Лях
У Слов'янську Донецької області 22 листопада відбувся другий тур виборів мера. Згідно з результатами голосування, на виборах лідирує кандидат від "Опозиційного блоку" Вадим Лях.
ЦВК вже підрахувала 100% виборчих протоколів у Слов'янську. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комісії.
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Результати виборів у Слов'янську:
- Кандидат від "Опозиційного блоку" Вадим Лях – 16 811 голосів виборців, що становить 60,87%;
- Павло Придворов від ОПЗЖ – 10 415 голосів.
Зауважимо, що за результати екзитполу компанії Research & Branding Group на виборах мера Слов'янська Лях набрав 58,8% голосів, а його опонент Придворов – 41,2%.
Додамо, участь у голосуванні взяли 27 617 виборців. При цьому загальна кількість виборців, включених до реєстру, становить 85 272. Крім того, 391 бюлетень визнали недійсним.
Результати виборів у першому турі:
- Анатолій Придворов ("ОПЗЖ") – 30,86%,
- Вадим Лях ("Опоблок") – 29,99%,
- Неля Штепа ("Партія миру та розвитку") – 16,60%,
- Ольга Алтуніна ("Слуга народу") – 14,16%,
- Андрій Секлецов ("Наш край") – 4,01%,
- Євген Недосєка (самовисуванець) – 2,29%.
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