У Слов'янську Донецької області 22 листопада відбувся другий тур виборів мера. Згідно з результатами голосування, на виборах лідирує кандидат від "Опозиційного блоку" Вадим Лях.

ЦВК вже підрахувала 100% виборчих протоколів у Слов'янську. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комісії.

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Результати виборів у Слов'янську:

Кандидат від "Опозиційного блоку" Вадим Лях – 16 811 голосів виборців, що становить 60,87%;

Павло Придворов від ОПЗЖ – 10 415 голосів.

Зауважимо, що за результати екзитполу компанії Research & Branding Group на виборах мера Слов'янська Лях набрав 58,8% голосів, а його опонент Придворов – 41,2%.

Додамо, участь у голосуванні взяли 27 617 виборців. При цьому загальна кількість виборців, включених до реєстру, становить 85 272. Крім того, 391 бюлетень визнали недійсним.

Результати виборів у першому турі:

Анатолій Придворов ("ОПЗЖ") – 30,86%,

Вадим Лях ("Опоблок") – 29,99%,

Неля Штепа ("Партія миру та розвитку") – 16,60%,

Ольга Алтуніна ("Слуга народу") – 14,16%,

Андрій Секлецов ("Наш край") – 4,01%,

Євген Недосєка (самовисуванець) – 2,29%.

Зверніть увагу! Другий тур виборів відбувся у тих містах, де під час першого голосування жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців. Так, 22 листопада за мера міста голосували у Львові, Дніпрі, Черкасах, Рівному, Нікополі, Дрогобичі, Полтаві, Слов'янську, Миколаєві, Бердянську та Ужгороді. Детальніше про те, як минув процес волевиявлення – читайте тут.