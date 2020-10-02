На должность городского головы Тернополя баллотируется действующий мэр города Сергей Надал. Конкуренцию на выборах ему составят Виктор Гевко из "Слуги народа", а также Иван Сороколит из "Силы людей" и еще 7 кандидатов.

Подробнее о кандидатах в мэры Тернополя читайте в материале 24 канала.

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Кто заявил о намерении баллотироваться

Сергей Надал – кандидат от ВО "Свобода", действующий мэр Тернополя.

Виктор Гевко – кандидат от партии "Слуга народа", бывший шоумен, участник КВН-команды "VIP Тернополь".

Алексей Станько – кандидат от Гражданского движения "Волна".

Иван Сороколит – кандидат от партии "Сила людей", предприниматель, политик.

Владимир Барна – кандидат от "Радикальной Партии Олега Ляшко", поэт, журналист.

Леонид Бицюра – кандидат от ВО "Батькивщина", бывший заместитель мэра Надала и его однопартиец.

Александр Кравчук – кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Виктор Овчарук – кандидат от партии "Европейская Солидарность", бывший врач.

Игорь Сцибайло – самовыдвиженец, активист движения "Варта".

Ирина Яремчук – кандидат от политсилы "Украинская Галицкая партия", общественная активистка.

Предлагаем подробнее узнать о каждом кандидате.

Сергей Надал

Сергей Надал на посту мэра находится уже 2 каденции. Впервые горожане избрали его городским головой на выборах 2009 года. Как и тогда, так и теперь Надал баллотируется на пост мэра от "Свободы". Интересно, что долгое время его считали "чужим среди своих" в местных "свободовских" кругах за сдержанность в высказываниях и свою политику на уровне города, отличительную от областной и тоже "свободовской".

За время пребывания на посту Надал отметился открытием подогреваемой части тротуара в центральной части Тернополя, город устлали брусчаткой, реконструировали набережную пруда и обустроили несколько скверов и тому подобное.

В то же время мэр города попадал во множество громких скандалов, больше всего его критикуют за незаконные застройки парков.



Сергей Надал / Фото из соцсетей политика

До своего мэрства Надал работал налоговиком, с 2005 года находился в должности начальника отдела Государственной налоговой администрации в Тернопольской области.

В 2020 году активно выступает против ужесточения карантинных норм в городе из-за стремительного распространения коронавируса. В конце июля, в разгар пандемии коронавируса, провел многотысячную ходу выпускников в Тернополе, а в конце августа устроил масштабные мероприятия по случаю Дня города.

Декларация Предоставила:

Сергей Надал получил в 2019 году 998 тысяч 84 гривны зарплаты.

Задекларировал городской голова Тернополя также 250 тысяч гривен, 12 тысяч долларов и 15 тысяч евро наличными. Еще более 2 тысяч долларов и более тысячи евро он держит на банковских счетах.

Его жена ведет предпринимательскую деятельность. В 2019 году она получила 1 миллион 401 тысячу 94 гривны.

Также у Елены Надал есть сбережения в наличности: 400 тысяч гривен, 45 тысяч долларов и 25 тысяч евро. Еще 650 тысяч гривен жена мэра одолжила третьим лицам.

Сергей Надал имеет жилой дом в Байковцах на 399 квадратных метров, а также две квартиры в Тернополе и два земельных участка.

Виктор Гевко

До недавнего времени Виктор Гевко был известен исключительно, как шоумен. Он – участник команды КВН "VIP Тернополь", трехкратный победитель шоу "Рассмеши комика", автор и актер скетч-шоу "Країна У".

Гевко 35 лет, он окончил Тернопольский государственный технический университет по специальности "Менеджмент в производственной сфере".

Работал начальником отдела маркетинга в ТРЦ "Подоляны", владелец и директор туркомпании "Фантастик Тревел".

В 2015 году баллотировался в Тернопольский областной совет, а в 2019 году был доверенным лицом тогда кандидата в президенты Зеленского. Брат Виктора Гевка, Владимир, в 2019 году стал нардепом от "Слуги народа" по мажоритарному округу на Тернопольщине.

Женат, есть сын.

Алексей Станько

Алексей Станько – кандидат в мэры от общественного движения "Волна". В своей риторике часто критикует действия действующего городского головы, но сам – малоизвестный простым жителям города.

Из билбордов Станько презентует себя как уже "народного мэра Тернополя".

В 2018 году был задержан полицией из-за обвинений в вымогательстве средств у местных предпринимателей в обмен на "неприкосновенность" их бизнеса.

Иван Сороколит

Сороколит – кандидат в мэры Тернополя от "Силы людей". В течение 2006 – 2010 годов был председателем Тернопольской областной организации "Гражданской партии ПОРА", баллотировавшийся от нее на парламентских выборах 2006 года, однако не был избран. Впоследствии партия выдвинула Сороколита на местных выборах 2010 года, тогда он стал депутатом Тернопольского городского совета.

После избрания в местные депутаты Сороколит перешел в ряды ВО "Свобода". Состоял в партии до 2017 года, пока его со скандалом оттуда не исключили. Поводом стала не поддержка изменений в Генплан города. В начале 2018 года у Сороколита забрали депутатский мандат.

На внеочередных парламентских выборах 2019 года баллотировался по 163 округу (Тернополь) от партии "Сила людей", в Раду не попал.

Владимир Барна

Кандидат в мэры Тернополя от "Радикальной партии Олега Ляшко". Является украинским поэтом, журналистом, членом Национального союза писателей Украины.

Стихи Барны переведены на испанский, английский, польский, белорусский, русский языки. Интересно, что Тернопольская ТИК отказалась регистрировать кандидатов в депутаты городского совета от "Радикальной партии".



Владимир Барна / Фото из фейсбук-страницы политика

Леонид Бицюра

Кандидат в мэры от ВО "Батькивщина". До недавнего времени Бицюра был заместителем городского головы Сергея Надала и его однопартийцем. Бицюра с апреля 2014 по август 2015 года был также заместителем председателя Тернопольской областной государственной администрации.

Бицюре 43 года, он женат, воспитывает 2 детей.

Местные СМИ называют его "техническим и удобным для Надала кандидатом".

Декларация Бицюры

Бицюра по основному месту работы в горсовете за 2019 год заработал 632 тысячи 887 гривен. Доход его жены Натальи от занятия предпринимательской деятельностью за 2019 год составил 573 тысячи 52 гривны.

Наличными Бицюра хранит 400 тысяч гривен, его жена – 300 тысяч гривен.

Политик также задекларировал квартиру площадью 54,3 квадратных метра в Тернополе, которая находится в общей собственности. Задекларирован также дом площадью 85 квадратов в городе Угнев Сокальского района на Львовщине, он принадлежит жене. Также в ее собственности – два земельных участка в Угневе.

Александр Кравчук

Кравчук баллотируется в мэры Тернополя от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Ему 45 лет, по образованию – бухгалтер.

Кандидат придерживается в агитации основных позиций ОПЗЖ. В частности, в одной из школ города хочет ввести уроки русского языка. Он заявляет, что "хочет жить в Тернополе по-европейски" и добавляет: "каждый человек имеет право разговаривать на том языке, который ему близок и понятен".

Также Кравчук хочет провести реконструкцию памятника советским летчикам у входа в Парк "Возрождение".

Заметим, что в Тернополе уже неоднократно возникали споры в отношении памятника советским летчикам, власти города даже задумывалась о его сносе.



Александр Кравчук и его агитация / Фото из соцсетей политика

Виктор Овчарук

Виктор Овчарук идет в мэры от "Европейской солидарности". Он кандидат медицинских наук, действующий председатель Тернопольского областного совета (с 2015 года). Ранее работал в Главном управлении здравоохранения облгосадминистрации. Ему 46 лет. Женат, есть два сына.

Декларация Овчарука

По основному месту работы в облсовете в 2019 году он получил 802 тысячи 975 гривен. Также он занимается медицинской практикой и преподавательской деятельностью. Затем получил 10 тысяч 645 гривен зарплаты по совместительству в Тернопольской городской больнице № 2 и 16 тысяч 245 гривен по совместительству в Тернопольском медуниверситете.

Овчарук также задекларировал 19 тысяч 640 гривен социальных выплат от управления социальной политики Тернопольского городского совета.

Жена Овчарука получила 39 тысяч 613 гривен зарплаты по основному месту работы в Тернопольском областном наркологическом диспансере. 18 тысяч 912 гривен – ее зарплата, полученная по совместительству в ТНЭУ.

В декларации председатель облсовета также указывает квартиру, приобретенную в 2014 году, площадью 87 квадратов – это собственность жены. Также жена является владелицей земельного участка площадью 4 тысячи квадратных метров в Большом Глубочке.

Что касается транспорта, то Овчарук задекларировал две машины. Skoda Oktavia 2011 года выпуска, стоимостью 150 тысяч 900 гривен принадлежит жене. Право собственности на Hyundai Accent 2008 года у жены и еще одного лица, которое в декларации указано как "другое право пользования".

Игорь Сцибайло

Игорь Сцибайло – директор Тернопольского областного благотворительного фонда помощи молодежи "Наше будущее". Ему 41 год. Не женат.

На выборы идет как самовыдвиженец, хотя является представителем общественного движения "Варта".

Ирина Яремчук

Яремчук – единственная за 10 лет женщина-кандидат в мэры Тернополя. Она идет на выборы от "Украинской галицкой партии".

Она – общественная активистка, соорганизатор Дней карьеры Profit Day, проекта "Учебный центр по информационным технологиям", "Лаборатории молодежных проектов", была директором "Молодежного центра труда" в Тернополе.

Кандидату всего 29 лет. Она родилась в Тернополе, замужем. Училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, имеет юридическое образование.

Предвыборный рейтинг кандидатов в мэры Тернополя

Соцопрос группы "Рейтинг" по состоянию на 24 сентября: