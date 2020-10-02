На посаду міського голови Тернополя балотується чинний мер міста Сергій Надал. Конкуренцію на виборах йому складуть Віктор Гевко зі "Слуги народу", а також Іван Сороколіт із "Сили людей" та ще 7 кандидатів.

Детальніше про кандидатів у мери Тернополя читайте в матеріалі 24 каналу.

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Хто балотується в мери Тернополя:

Сергій Надал – кандидат від ВО "Свобода", чинний мер Тернополя.

Віктор Гевко – кандидат від партії "Слуга народу", колишній шоумен, учасник КВК-команди "VIP Тернопіль".

Олексій Станько – кандидат від Громадянського руху "Хвиля".

Іван Сороколіт – кандидат від партії "Сила людей", підприємець, політик.

Володимир Барна – кандидат від "Радикальної Партії Олега Ляшка", поет, журналіст.

Леонід Бицюра – кандидат від ВО "Батьківщина", колишній заступник мера Надала та його однопартієць.

Олександр Кравчук – кандидат від партії "Опозиційна платформа – За життя".

Віктор Овчарук – кандидат від партії "Європейська Солідарність", колишній лікар.

Ігор Сцібайло – самовисуванець, активіст руху "Варта".

Ірина Яремчук – кандидатка від політсили "Українська Галицька партія", громадська активістка.

Пропонуємо детальніше довідатися про кожного кандидата.

Сергій Надал

Сергій Надал на посту мера перебуває вже 2 каденції. Вперше тернополяни обрали його міським головою на виборах 2009 року. Як і тоді, так і тепер Надал балотується на пост мера від "Свободи". Цікаво, що тривалий час його вважали "чужим серед своїх" у місцевих "свободівських" колах через стриманість у висловлюваннях та свою політику на рівні міста, відмінну від обласної і теж свого часу "свободівської".

За час перебування на посаді Надал відзначився відкриттям шматка підігрітого тротуару в центральній частині Тернополя, місто встелили бруківкою, реконструювали набережну ставу та облаштували кілька скверів тощо.

Водночас мер міста потрапляв у кілька гучних скандалів, та найбільше його критикують за незаконні забудови парків.



Сергій Надал / Фото з соцмереж політика

До свого мерства Надал працював податківцем, з 2005 року перебував на посаді начальника відділу Державної податкової адміністрації в Тернопільській області.

У 2020 році активно виступає проти посилення карантинних норм у місті через стрімке поширення коронавірусу. Наприкінці липня, у розпал пандемії COVID-19, провів багатотисячну ходу випускників у Тернополі, а наприкінці серпня – влаштував масштабні заходи з нагоди Дня міста. Коронавірусом встиг перехворіти і сам.

Надалу 45 років, одружений, має доньку.

Декларація Надала:

Сергій Надал отримав у 2019 році 998 тисяч 84 гривні зарплати.

Задекларував міський голова Тернополя також 250 тисяч гривень, 12 тисяч доларів та 15 тисяч євро готівкою. Ще понад 2 тисячі доларів та понад тисячу євро він тримає на банківських рахунках.

Дружина Надала веде підприємницьку діяльність. У 2019 році вона отримала 1 мільйон 401 тисячу 94 гривні.

Також в Олени Надал є заощадження в готівці: 400 тисяч гривень, 45 тисяч доларів та 25 тисяч євро. Ще 650 тисяч гривень дружина мера позичила третім особам.

Сергій Надал має житловий будинок в Байківцях на 399 квадратних метрів, а також дві квартири в Тернополі та дві земельні ділянки.

Віктор Гевко

Донедавна Віктор Гевко був відомий виключно, як шоумен. Він – учасник команди КВК "VIP Тернопіль", триразовий переможець шоу "Розсміши коміка", автор та актор скетч-шоу "Країна У".

Гевку 35 років, він закінчив Тернопільський державний технічний університет за спеціальністю "Менеджмент у виробничій сфері".

Працював начальником відділу маркетингу у ТРЦ "Подоляни", власник і директор туркомпанії "Фантастік Тревел".

У 2015 році балотувався до Тернопільської обласної ради, а у 2019 році був довіреною особою тоді кандидата в президенти Зеленського. Брат Віктора Гевка, Володимир, у 2019 році став нардепом від "Слуги народу" по мажоритарному округу на Тернопільщині.

Одружений, має сина.

Олексій Станько

Олексій Станько – кандидат в мери від Громадського руху "Хвиля". У своїй риториці часто критикує дії чинного міського голови, але сам – маловідомий пересічним мешканцям міста.

Із білбордів Станько презентує себе як вже "народного мера Тернополя".

У 2018 році був затриманий поліцією через звинувачення у вимаганні коштів в місцевих підприємців в обмін на "недоторканість" їхнього бізнесу.

Одружений, виховує сина.

Іван Сороколіт

Сороколіт – кандидат в мери Тернополя від "Сили людей". Впродовж 2006 – 2010 років був головою Тернопільської обласної організації "Громадянської партії ПОРА", балотувався від неї на парламентських виборах 2006 року, однак не був обраний. Згодом партія висунула Сороколіта на місцевих виборах 2010 року, тоді він став депутатом Тернопільської міської ради.

Після обрання у місцеві депутати Сороколіт перейшов до лав ВО "Свобода". Перебував у партії до 2017 року, поки його зі скандалом звідти не виключили. Приводом стало те, що він не підтримав змін до Генплану міста. На початку 2018 року у Сороколіта відібрали депутатський мандат.

На позачергових парламентських виборах 2019 року балотувався по 163 округу (Тернопіль) від партії "Сила людей", до Ради не потрапив.

Володимир Барна

Кандидат в мери Тернополя від "Радикальної партії Олега Ляшка". Є українським поетом, журналістом, членом Національної спілки письменників України.

Вірші Барни перекладені іспанською, англійською, польською, білоруською, російською мовами. Цікаво, що Тернопільська ТВК відмовилась реєструвати кандидатів у депутати міської ради від "Радикальної партії".



Володимир Барна / Фото з фейсбук-сторінки політика

Леонід Бицюра

Кандидат у мери від ВО "Батьківщина". Донедавна Бицюра був заступником міського голови Сергія Надала та його однопартійцем. Бицюра з квітня 2014 по серпень 2015 року був також заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Бицюрі 43 роки, він одружений, виховує 2 дітей.

Місцеві ЗМІ називають його "технічним та зручним для Надала кандидатом".

Декларація Бицюри

Бицюра за основним місцем роботи у міськраді за 2019 рік заробив 632 тисячі 887 гривень. Дохід його дружини Наталії від заняття підприємницькою діяльністю за 2019 рік склав 573 тисячі 52 гривні.

Готівкою Бицюра зберігає 400 тисяч гривень, його дружина – 300 тисяч гривень.

Політик також задекларував квартиру площею 54,3 квадратних метри у Тернополі, яка перебуває у спільній власності. Задекларований також будинок площею 85 квадратів у місті Угнів Сокальського району на Львівщині, він належить дружині. Також у її власності – дві земельних ділянки в Угневі.

Олександр Кравчук

Кравчук балотується в мери Тернополя від партії "Опозиційна платформа – За життя". Йому 45 років, за освітою – бухгалтер.

Кандидат дотримується в агітації основних позицій ОПЗЖ. Зокрема, в одній зі шкіл міста хоче запровадити уроки російської мови. Він заявляє, що "хоче жити в Тернополі по-європейськи" та додає: "кожна людина має право розмовляти тією мовою, яка їй близька та зрозуміла".

Також Кравчук хоче провести реконструкцію пам’ятника радянським льотчикам біля входу до парку "Відродження".

Зауважимо, що в Тернополі вже неодноразово виникали суперечки стосовно пам’ятника радянським льотчикам, влада міста навіть задумувалась про його знесення.



Олександр Кравчук і його агітація / Фото з соцмереж політика

Віктор Овчарук

Віктор Овчарук йде в мери від "Європейської солідарності". Він кандидат медичних наук, чинний голова Тернопільської обласної ради (з 2015 року). Раніше працював у головному управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації. Йому 46 років. Одружений, має двох синів.

Декларація Овчарука

За основним місцем роботи у облраді у 2019 році він отримав 802 тисячі 975 гривень. Також він займається медичною практикою і викладацькою діяльністю. Відтак отримав 10 тисяч 645 гривень зарплати за сумісництвом у Тернопільській міській лікарні № 2 та 16 тисяч 245 гривень за сумісництвом у Тернопільському медуніверситеті.

Овчарук також задекларував 19 тисяч 640 гривень соціальних виплат від управління соціальної політики Тернопільської міської ради.

Дружина Овчарука отримала 39 тисяч 613 гривень зарплати за основним місцем роботи у Тернопільському обласному наркологічному диспансері. 18 тисяч 912 гривень – її зарплата, отримана за сумісництвом у ТНЕУ.

У декларацій голова облради також вказує квартиру, придбану у 2014 році, площею 87 квадратів – це власність дружини. Також дружина є власницею земельної ділянки площею 4 тисячі метрів квадратних у Великому Глибочку.

Щодо транспорту, то Овчарук задекларував дві автівки. Skoda Oktavia 2011 року випуску, вартістю 150 тисяч 900 гривень належить дружині. Право власності на Hyundai Accent 2008 року у дружини та ще однієї особи, яка у декларації вказана як "інше право користування".

Ігор Сцібайло

Ігор Сцібайло – директор Тернопільського обласного благодійного фонду допомоги молоді "Наше майбутнє". Йому 41 рік. Не одружений.

На вибори йде як самовисуванець, хоч є представником громадського руху "Варта".

Ірина Яремчук

Яремчук – єдина за 10 років жінка-кандидат в мери Тернополя. Вона йде на вибори від "Української галицької партії".

Вона – громадська активістка, співорганізаторка Днів кар’єри Profit Day, проєкту "Навчальний центр з інформаційних технологій", "Лабораторії молодіжних проєктів",

була директором "Молодіжного центру праці" у Тернополі.

Кандидатці всього 29 років. Вона народилася в Тернополі, одружена. Навчалася в Львівському національному університеті імені Івана Франка, має юридичну освіту.

Передвиборчий рейтинг кандидатів у мери Тернополя

Соцопитування групи "Рейтинг" станом на 24 вересня: