В ТИК объявили первые результаты выборов. Стало известно, что Тернополь возглавит действующий мэр Сергей Надал.

Это будет его третья каденция на должности мэра Тернополя. Об этом сообщила глава городской территориальной избирательной комиссии 30 октября во время заседания, пишет 24 канал.

Обратите внимание Результаты выборов во Львове: кто прошел во второй тур

Всего за должность городского главы Тернополя боролись 10 кандидатов. Следовательно, мэром Тернополя избрали представителя ВО "Свобода" Сергея Надала.

► По данным главы ТИК, за Надала проголосовали 52 тысячи 876 избирателей, то есть 74,59%.

► Второе место занял представитель "Силы людей" Иван Сороколит – 5,9%;

► Третье – выдвиженец от ВО "Батькивщина" Леонид Бицюра – 4,9%.

Какие партии прошли в городской совет

Всего в состав Тернопольского горсовета вошли 42 депутата.

18 депутатов прошли от ВО "Свобода";

9 депутатов – от партии "Европейская солидарность";

5 депутатов – от Тернопольской областной организации "Порядок. Відповідальність. Справедливість";

4 депутата – от политпартии "Сила Людей";

3 депутата от партии "За майбутнє";

3 депутата от "Слуги народа".

Что известно о Сергее Надале

Сергей Надал был мэром Тернополя уже дважды. Впервые – с 31 октября 2010 года. В этом году будет его третья каденция.

Смотрите видео: кто победил на местных выборах в Тернополе