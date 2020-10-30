У ТВК оголосили перші результати виборів. Стало відомо, що Тернопіль очолить чинний мер Сергій Надал.

Це буде його третя каденція на посаді міського голови Тернополя. Про це повідомила голова міської територіальної виборчої комісії 30 жовтня під час засідання, пише 24 канал.

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Загалом за посаду міського голови Тернополя боролися 10 кандидатів. Відтак, міським головою Тернополя обрали представника ВО "Свобода" Сергія Надала.

► За даними голови ТВК, за Надала проголосували 52 тисячі 876 виборців, тобто 74,59%.

► Друге місце посів представник "Сили людей" Іван Сороколіт – 5,9%;

► Третє – висуванець від ВО "Батьківщина" Леонід Бицюра 4,9%.

Які партії пройшли у міську раду

Загалом до складу Тернопільської міськради увійшли 42 депутати.

18 депутатів пройшли від ВО "Свобода";

9 депутатів – від партії "Європейська солідарність";

5 депутатів – від Тернопільської обласної організації "Порядок. Відповідальність. Справедливість";

4 депутати – від політпартії "Сила Людей";

3 депутати від партії "За майбутнє";

3 депутати від "Слуги Народу".

Що відомо про Сергія Надала

Сергій Надал був міським головою Тернополя вже двічі. Вперше – від 31 жовтня 2010 року Цьогоріч буде його третя каденція.

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