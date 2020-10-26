Экзитполы в Виннице: кто побеждает на выборах мэра и какие партии могут пройти в городской совет
После того, как завершилось голосование на местных выборах в Виннице, стали известны первые результаты экзитполов. Согласно им, на выборах городского головы Винницы побеждает действующий мэр, представитель "Стратегии Гройсмана" Сергей Моргунов.
Результаты национальных экзитполов на местных выборах обнародовали в студии Савика Шустера, сообщает 24 канал.
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Экзитполы проведены в рамках совместного проекта Савика Шустера и телеканала Украина 24 компанией Liberty Report:
Кандидаты в мэры:
- Сергей Моргунов, партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 66%
- Сергей Кудлаенко, ЕС – 11,87%
- Сергей Борзов, "Слуга народа" – 9%
- Вячеслав Узелков, ОПЗЖ – 4,68%
- Александра Устинова, "Голос" – 3,66%
Партии, баллотирующиеся в горсовет:
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 49,56%
- "Европейская солидарность" – 12%
- "Слуга народа" – 11,58%
- ОПЗЖ – 6,64%
Также преодолеть 5-процентный барьер и пройти в горсовет может ВО "Батькивщина" – 3,92%.
По предварительным данным экзитполов, на выборах главы Винницы побеждает действующий мэр, представитель "Украинской стратегии Гройсмана" Сергей Моргунов.