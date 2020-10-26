После того, как завершилось голосование на местных выборах в Виннице, стали известны первые результаты экзитполов. Согласно им, на выборах городского головы Винницы побеждает действующий мэр, представитель "Стратегии Гройсмана" Сергей Моргунов.

Результаты национальных экзитполов на местных выборах обнародовали в студии Савика Шустера, сообщает 24 канал. К теме Явка на местных выборах: сколько украинцев проголосовали Экзитполы проведены в рамках совместного проекта Савика Шустера и телеканала Украина 24 компанией Liberty Report: Кандидаты в мэры: Сергей Моргунов, партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 66%

Сергей Кудлаенко, ЕС – 11,87%

Сергей Борзов, "Слуга народа" – 9%

Вячеслав Узелков, ОПЗЖ – 4,68%

Александра Устинова, "Голос" – 3,66% Партии, баллотирующиеся в горсовет: "Украинская стратегия Гройсмана" – 49,56%

"Европейская солидарность" – 12%

"Слуга народа" – 11,58%

ОПЗЖ – 6,64% Также преодолеть 5-процентный барьер и пройти в горсовет может ВО "Батькивщина" – 3,92%. Предельная погрешность не превышает 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта). По предварительным данным экзитполов, на выборах главы Винницы побеждает действующий мэр, представитель "Украинской стратегии Гройсмана" Сергей Моргунов.