Екзитполи у Вінниці: хто перемагає на виборах мера та які партії можуть пройти до міської ради
Після того, як завершилось голосування на місцевих виборах у Вінниці, стали відомі перші результати екзитполів. Згідно з ними, на виборах міського голови Вінниці перемагає чинний мер, представник "Стратегії Гройсмана" Сергій Моргунов.
Результати національних екзитполів на місцевих виборах оприлюднили у студії Савіка Шустера, повідомляє 24 канал.
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Екзитполи проведені в рамках спільного проєкту Савіка Шустера та телеканалу Україна 24 компанією Liberty Report:
Кандидати в мери:
- Сергій Моргунов, партія "Українська стратегія Гройсмана" – 66%
- Сергій Кудлаєнко, ЄС – 11,87%
- Сергій Борзов, "Слуга народу" – 9%
- В'ячеслав Узелков, ОПЗЖ – 4,68%
- Олександра Устінова, "Голос" – 3,66%
Партії, що балотуються до міськради:
- "Українська стратегія Гройсмана" – 49,56%
- "Європейська солідарність" – 12%
- "Слуга народу" – 11,58%
- ОПЗЖ – 6,64%
Також подолати 5-відсотковий бар'єр і пройти до міськради може ВО "Батьківщина" – 3,92%.
За попередніми даними екзитполів, на виборах міського голови Вінниці перемагає чинний мер, представник "Української стратегії Гройсмана" Сергій Моргунов.