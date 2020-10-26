Після того, як завершилось голосування на місцевих виборах у Вінниці, стали відомі перші результати екзитполів. Згідно з ними, на виборах міського голови Вінниці перемагає чинний мер, представник "Стратегії Гройсмана" Сергій Моргунов.

Результати національних екзитполів на місцевих виборах оприлюднили у студії Савіка Шустера, повідомляє 24 канал. До теми Явка на місцевих виборах: скільки українців проголосували Екзитполи проведені в рамках спільного проєкту Савіка Шустера та телеканалу Україна 24 компанією Liberty Report: Кандидати в мери: Сергій Моргунов, партія "Українська стратегія Гройсмана" – 66%

Сергій Кудлаєнко, ЄС – 11,87%

Сергій Борзов, "Слуга народу" – 9%

В'ячеслав Узелков, ОПЗЖ – 4,68%

Олександра Устінова, "Голос" – 3,66% Партії, що балотуються до міськради: "Українська стратегія Гройсмана" – 49,56%

"Європейська солідарність" – 12%

"Слуга народу" – 11,58%

ОПЗЖ – 6,64% Також подолати 5-відсотковий бар'єр і пройти до міськради може ВО "Батьківщина" – 3,92%. Гранична похибка не перевищує 1,9% із довірчою ймовірністю 95% (без урахуваннядизайн-ефекту). За попередніми даними екзитполів, на виборах міського голови Вінниці перемагає чинний мер, представник "Української стратегії Гройсмана" Сергій Моргунов.