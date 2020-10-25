После закрытия избирательных участков 25 октября появились результаты экзитполов по местным выборам. Кресло городского главы Запорожья без второго тура выборов может получить действующий мэр города Владимир Буряк. Между тем в горсовет могут пройти сразу 4 партии.

Появились результаты национальных экзитполов на местных выборах в Запорожье, сообщает 24 канал. Экзитпол проводил местный телеканал Z на выходах из 100 избирательных участков, размещенных во всех районах города. Известно, что журналисты опросили 8 200 жителей Запорожья.

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Экзитполы на выборах мэра:

Владимир Буряк – 60,6%;

Виталий Тишечко – 14,8%;

Валерий Прозапас – 11,4%;

Виталий Рябцев – 3,6%;

Олеся Крамаренко – 2,7%.

Если же Владимир Буряк и действительно набрал более 60% голосов, то это означает, что он сразу займет кресло мэра Запорожья без второго тура выборов.

Экзитполы партий-кандидатов в горсовет:

Согласно результатам экзитпола, наибольшую поддержку тоже получила партия действующего мэра.