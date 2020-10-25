Результаты экзитпола в Запорожье: с первого тура мэром может стать действующий глава Буряк
После закрытия избирательных участков 25 октября появились результаты экзитполов по местным выборам. Кресло городского главы Запорожья без второго тура выборов может получить действующий мэр города Владимир Буряк. Между тем в горсовет могут пройти сразу 4 партии.
Появились результаты национальных экзитполов на местных выборах в Запорожье, сообщает 24 канал. Экзитпол проводил местный телеканал Z на выходах из 100 избирательных участков, размещенных во всех районах города. Известно, что журналисты опросили 8 200 жителей Запорожья.
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Экзитполы на выборах мэра:
- Владимир Буряк – 60,6%;
- Виталий Тишечко – 14,8%;
- Валерий Прозапас – 11,4%;
- Виталий Рябцев – 3,6%;
- Олеся Крамаренко – 2,7%.
Если же Владимир Буряк и действительно набрал более 60% голосов, то это означает, что он сразу займет кресло мэра Запорожья без второго тура выборов.
Экзитполы партий-кандидатов в горсовет:
Согласно результатам экзитпола, наибольшую поддержку тоже получила партия действующего мэра.
- Партия Буряка "Единение" – 25,2%
- "Слуга народа" – 18,9%
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,8%
- "Европейская солидарность" – 13,4%
- Политическая партия "Новая политика" – 4,5%
- "Партия Шария" – 4,3%.