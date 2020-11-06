Избирательная комиссия подсчитала 100% голосов на местных выборах в Житомире. Городским головой Житомира выбрали действующего мэра Сергея Сухомлина. Всего на должность Житомирского городского председателя баллотировались 13 кандидатов.

Результаты голосования на местных выборах в распоряжении 24 канала.

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Официальные результаты выборов мэра Житомира:

По словам председателя Житомирской городской территориальной избирательной комиссии Оксаны Плис, наибольшое количество голосов в едином одномандатном избирательном округе набрал кандидат на должность городского головы Сергей Сухомлин. Его поддержали 29 185 человек.

Процент голосов избирателей, поданных за кандидата на должность на городского головы в отношении к количеству избирателей, принявших участие в голосовании в едином одномандатном избирательном округе, составляет 51,37%, – отметила Плис.

Что известно о Сергее Сухомлине? Его впервые избрали мэром Житомира в 2015 году. На этот раз он баллотировался от партии "Пропозиция". Ближайший оппонент Сухомлина – кандидат от "Слуги народа", ректор государственного университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов. Он набрал более 7 000 голосов.

Результаты партий-кандидатов в Житомирский горсовет

В Житомирский городской совет прошли 6 партий, крупнейшая фракция будет у "Пропозиції" – 16 депутатских мандатов из 42.

Сколько мест в Житомирском горсовете получили партии

"Пропозиція" – 16;

"Слуга народа" – 7;

ОПЗЖ – 6;

"Европейская Солидарность" – 6

"Сила и честь" – 4;

"Батькивщина" – 3.

Не преодолели избирательный барьер партии "За майбутнє", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Наш край", "Голос" и "Партия Шария".

Результаты выборов в Житомирский областной совет

В Житомирский областной совет проходят 9 партий, крупнейшая фракция будет у "Слуги народа". Из 64 новоизбранных депутатов, 22 одержали победу в округах, другие прошли по партийным спискам.