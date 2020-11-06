Офіційні результати виборів у Житомирі: хто став мером і хто пройшов у міськраду
Виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Житомирі. Міським головою Житомира обрали чинного мера Сергія Сухомлина. Загалом на посаду Житомирського міського голови балотувалися 13 кандидатів.
Результати голосування на місцевих виборах є в розпорядженні 24 каналу.
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Офіційні результати виборів мера Житомира:
За словами голови Житомирської міської територіальної виборчої комісії Оксани Плис, найбільшу кількість голосів в єдиному одномандатному виборчому окрузі набрав кандидат на посаду міського голови Сергій
Сухомлин. Його підтримали 29 185 людей.
Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата на посаду на міського голови у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні в єдиному одномандатному виборчому окрузі, становить 51,37%,
– зазначила Плис.
Що відомо про Сергія Сухомлина?Його вперше обрали мером Житомира у 2015 році. Цього разу він балотувався від політичної партії "Пропозиція". Найближчий опонент Сухомлина – кандидат від "Слуги народу", ректор державного університету "Житомирська політехніка" Віктор Євдокимов. Він набрав понад 7 000 голосів.
Результати партій-кандидатів у Житомирську міськраду
До Житомирської міської ради пройшли 6 партій, найбільша фракція буде у "Пропозиції" – 16 депутатських мандатів з 42.
Скільки місць у Житомирській міськраді отримали партії
- "Пропозиція" – 16;
- "Слуга народу" – 7;
- ОПЗЖ – 6;
- "Європейська Солідарність" – 6
- "Сила і честь" – 4;
- "Батьківщина" – 3.
Не подолали виборчий бар'єр партії "За Майбутнє", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Наш край", "Голос" та "Партія Шарія".
Результати виборів до Житомирської обласної ради
До Житомирської обласної ради проходять 9 партій, найбільша фракція буде у "Слуги народу". З 64 новообраних депутатів, 22 отримали перемогу в округах, інші пройшли за партійними списками.
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