Виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Житомирі. Міським головою Житомира обрали чинного мера Сергія Сухомлина. Загалом на посаду Житомирського міського голови балотувалися 13 кандидатів.

Результати голосування на місцевих виборах є в розпорядженні 24 каналу.

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Офіційні результати виборів мера Житомира:

За словами голови Житомирської міської територіальної виборчої комісії Оксани Плис, найбільшу кількість голосів в єдиному одномандатному виборчому окрузі набрав кандидат на посаду міського голови Сергій

Сухомлин. Його підтримали 29 185 людей.

Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата на посаду на міського голови у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні в єдиному одномандатному виборчому окрузі, становить 51,37%,

– зазначила Плис.

Що відомо про Сергія Сухомлина? Його вперше обрали мером Житомира у 2015 році. Цього разу він балотувався від політичної партії "Пропозиція". Найближчий опонент Сухомлина – кандидат від "Слуги народу", ректор державного університету "Житомирська політехніка" Віктор Євдокимов. Він набрав понад 7 000 голосів.

Результати партій-кандидатів у Житомирську міськраду

До Житомирської міської ради пройшли 6 партій, найбільша фракція буде у "Пропозиції" – 16 депутатських мандатів з 42.

Скільки місць у Житомирській міськраді отримали партії

"Пропозиція" – 16;

"Слуга народу" – 7;

ОПЗЖ – 6;

"Європейська Солідарність" – 6

"Сила і честь" – 4;

"Батьківщина" – 3.

Не подолали виборчий бар'єр партії "За Майбутнє", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Наш край", "Голос" та "Партія Шарія".

Результати виборів до Житомирської обласної ради

До Житомирської обласної ради проходять 9 партій, найбільша фракція буде у "Слуги народу". З 64 новообраних депутатів, 22 отримали перемогу в округах, інші пройшли за партійними списками.