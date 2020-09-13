Сейчас ни карантин, ни антирекорды коронавируса, которые Украина бьет едва ли не каждый день, не являются препятствием для проведения предвыборной кампании. Однако дальнейший ее ход будет зависеть от того, какая эпидемиологическая ситуация будет в стране осенью.

Вся работа на этом этапе подготовки к местным выборам происходит в медийном и рекламном направлениях. Крупных агитационных мероприятий пока не проводят. Об этом рассказал политтехнолог Сергей Гайдай, сообщает "РБК-Украина".

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Гайдай прогнозирует: чтобы провести выборы с минимальными рисками для безопасности украинцев, придется приспосабливаться к условиям карантина. Возможно, агитационные мероприятия вообще не будут проводить или на них позволят приходить существенно меньшему количеству людей.

На "сетки" это повлияет меньше. С ними будет другая проблема: денег сейчас будет меньше вследствие экономического кризиса,

– подчеркнул в свою очередь политтехнолог Владимир Фесенко.

Власти могут ввести чрезвычайное положение и перенести выборы

В то же время политтехнолог Кость Бондаренко считает: власть может ввести в стране чрезвычайное положение и перенести выборы, если увидит, что рискует набрать недостаточное количество голосов. В то же время такое решение может сыграть с политикам злую шутку: за время, на которое отложат выборы, рейтинги политических сил существенно снизятся.

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключает, что Верховная Рада может рассмотреть перенос местных выборов 2020 года. Такой сценарий будут прорабатывать в случае, если более 50% территории страны будет принадлежать к "красной" зоне эпидемической опасности.

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