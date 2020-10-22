Епідеміологічна ситуація в Україні погіршується. І все частіше говорять про повернення жорсткого карантину вже після місцевих виборів 25 жовтня.

Вибори під час пандемії

Хоча зараз, під час адаптивного карантину, маємо вже понад 7 тисяч інфікованих на добу, країна готується до місцевих виборів. Та чи виправдані такі побоювання – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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По всій країні завантаженість лікарень сягає вже понад 60%. Найбільш критична ситуація в Луганській, Одеській та Полтавській областях. Там майже закінчились вільні ліжка. Утім навесні, коли в Україні не було ще й сотні хворих, усіх закрили вдома, заборонили навіть гуляти в парках – за прикладом Китаю та Європи. Тоді не виключали навіть запровадження надзвичайного стану. Однак цього так і не сталося.

Перша причина – це б одразу використала позиція, щоб говорити про узурпацію влади. По друге, на той момент не розуміли всіх ризиків і масштабності загроз, а суспільство на першому етапі сприйняло усе серйозно,

– зазначив політолог Олег Саакян.

Також він додав, що у рік місцевих виборів, на шальках терезів здоров'я людей і забезпечення конституційного права вибору і держава не може обрати щось одне. У Польщі, Франції й США відбулися вибори. Відповідно, і Україна тут не є виключенням

Перенесення виборів вдарило б по рейтингах

Перенести вибори можна лише при оголошенні надзвичайного стану. Але тоді це негативно вдарить по центральній владі, а відповідно і по рейтингах "Слуги народу", які й без того не мають такої підтримки, як під час президентських та парламентських виборів 2019 року.

А от чи є взагалі життя після виборів? Експерти переконують, що до жорсткого карантину Україні більше не повернеться.

Тотального локдауну країна не витримає. Я не думаю, що він буде – буде адаптивний карантин. Епідемія, на жаль, була доведена до такого етапу вже, без карантину не обійдеться,

– вважає керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта.

Сценарій жорсткого карантину відкидає і сам президент. Можливі лише окремі посилення заходів безпеки, кажуть експерти. Однак ані в Уряді, ані в тому ж Офісі Президента не кажуть, що робити зараз, аби уникнути цієї критичної межі про яку говорить МОЗ.

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І як не допустити ситуації, коли лікарі вирішуватимуть, кого рятувати, а кого ні. Окрім того, що усім українцям треба дотримуватися правил безпеки.