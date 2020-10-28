Поблизу Києва у Петропавлівській Борщагівці в кабінеті сільського голови знайшли гроші й начебто докази фальшування виборів. У справу втрутились народні депутатки. Поліція 27 жовтня відкрила декілька кримінальних справ.

"Підкуп виборців", "надання неправдивої інформації в Держреєстр" та "перешкоджання діяльності народного депутата" – за такими статтями йде слідство. Про це повідомляє поліція Київської області.

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Почалося все з того, що народна депутатка Вікторія Сюмар увірвалася до кабінету до сільського голови Петропавлівської Борщагівки Олексія Кадебського, який вже багато років посідає цю посаду, а нині балотується на посаду Борщагівської ОТГ, що об'єднує Софіївську Борщагівку, Петропавлівську Борщагівку та Чайку.

Сюмар побачила на столі секретарки Кадебського документи – протоколи з печатками – вона переписувала з них данні у комп'ютер. Нардепка припустила, що відбувається фальшування, адже ця жінка не є членом виборчої комісії, отже не має права навіть бачити ці документи. Втім, яким чином все фальшується, Сюмар не вказала.

Секретарка Олексія Кадебського / Фото Вікторії Сюмар

Протоколи з печатками / Фото Вікторії Сюмар

Сюмар почала фотографувати документи, але її силою випхали з кабінету.

Мене сьогодні так виштовхували з кабінету секретарки сільського голови Петропавлівської Борщагівки, що добре дали по ребрам. Чому витягували? Бо зайшовши на прийом, на столі секретарки я побачила протоколи з печатками, які вона переписувала

– розповіла народна депутатка.

Зі слів Сюмар, на документах були печатки, підписи, а самі цифри ще писали.

Після того, як її виштовхали з кабінету, нардепка поскаржилась в поліцію та соратниці по партії "ЄС" – Ірині Геращенко.

Правоохоронці вибили двері у кабінет й виявили там списки з прізвищами, а біля кожного зазначена сума. Самі гроші теж знайшлися у мішку – 72 тисячі 500 гривень.

Списки, у яких зазначаються ймовірні суми підкупів / Фото Нацполіції

Сам Кадебський називає це політичним переслідуванням, народну депутатку Сюмар вважає зацікавленою особою, а вилучені документи є "копіями протоколів підбиття підсумків виборів", які є публічними документами й мають бути розміщені на стендах на виборчій дільниці.

Тепер оцінку подіям мають дати правоохоронні органи, у тому числі – чи мали право представники політсили конкурента Кадебського втручатися у хід виборчого процесу.

Олексій Кадебський / Фото Борщагівська ОТГ

Варто зауважити, що Олексій Кадебський претендує на посаду голови ОТГ – він один з кандидатів, а його кабінет розміщений в одній будівлі з ТВК – територіальною виборчою комісією. Туди привозили протоколи з 17 виборчих дільниць Борщагівської ОТГ. За попередніми результатами, він програє 500 голосів кандидату від "ЄС" Олесю Кудрику, а Кадебський вимагає перерахунку голосів.

Попри низьку явку голоси досі не порахували. Протоколи з більшості дільниць не приймали та кілька разів відправляли на уточнення.

Петропавлівська Борщагівка – це фактично Київ. Село входить в столичну агломерацію. У цьому районі земля – ласий шматок для забудовників.