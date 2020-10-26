Довибори у Верховну Раду на Чернігівщині: у 208 окрузі наразі перемагає не Ляшко
Окрім загальнодержавних місцевих виборів, у Чернігівській області обирали й депутата до Верховної Ради. Парламентарем від 208 округу був Валерій Давиденко. Нардепа від групи "Довіра" знайшли мертвим наприкінці травня.
Згідно з офіційними результатами, які оприлюднили на сайті ЦВК у ніч на 26 жовтня, на довиборах лідирує представник "Слуги народу" Анатолій Гунько. Однак підрахували лише 10% протоколів. Про це інформує 24 канал.
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Поточні результати проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область):
- Анатолій Гунько, "Слуга народу" – 35,8% голосів
- Олег Ляшко, "Радикальна партія Олега Ляшка" – 34,04%
- Людмила Давиденко, самовисуванка – 20,84%
У решти кандидатів голосів менше за 5%.
Хто балотувався у 208 окрузі:
- Володимир Василевич – самовисуванець;
- Анатолій Григорович Гунько – "Слуга народу";
- Анатолій Миколайович Гунько – самовисуванець;
- Ігор Гунько – самовисуванець;
- Людмила Давиденко – самовисуванка;
- Іван Донець – "Прогресивна соціалістична партія України";
- Владлена Капліна – "Партія простих людей Сергія Капліна";
- Віктор Карпович – партія "Сам за себе";
- Василь Крутчак – "Право-консервативна партія України "Північний шлях";
- Олег Ляшко – "Радикальна партія Олега Ляшка";
- Денис Нечипорук – "Товариш";
- Володимир Нечіпоренко – "Партія захисників Вітчизни";
- Олексій Оскер – самовисуванець;
- Михайло Побігай – самовисуванець;
- Іван Симоненко – "За Права Людини";
- Сергій Суханов – "Партія Сергія Суханова";
- Михайло Цісельський – самовисуванець;
- Віталій Чорний – "Команда Сергія Мінька".
Чому призначили довибори у 208 окрузі?У 2019 році з цього округу до Верховної Ради пройшов Валерій Давиденко. 23 травня 2020 року нардепа з групи "Довіра" виявили мертвим у власному офісі. У політика було вогнепальне поранення. Поліція розслідує кримінальне провадження за статтею умисне вбивство.
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