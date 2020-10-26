Окрім загальнодержавних місцевих виборів, у Чернігівській області обирали й депутата до Верховної Ради. Парламентарем від 208 округу був Валерій Давиденко. Нардепа від групи "Довіра" знайшли мертвим наприкінці травня.

Згідно з офіційними результатами, які оприлюднили на сайті ЦВК у ніч на 26 жовтня, на довиборах лідирує представник "Слуги народу" Анатолій Гунько. Однак підрахували лише 10% протоколів. Про це інформує 24 канал.

Актуально Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів

Поточні результати проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область):

Анатолій Гунько, "Слуга народу" – 35,8% голосів

Олег Ляшко, "Радикальна партія Олега Ляшка" – 34,04%

Людмила Давиденко, самовисуванка – 20,84%

У решти кандидатів голосів менше за 5%.

Явка на проміжних виборах народного депутата 25 жовтня у 208 окрузі склала 50,03%.

Хто балотувався у 208 окрузі:

Володимир Василевич – самовисуванець;

Анатолій Григорович Гунько – "Слуга народу";

Анатолій Миколайович Гунько – самовисуванець;

Ігор Гунько – самовисуванець;

Людмила Давиденко – самовисуванка;

Іван Донець – "Прогресивна соціалістична партія України";

Владлена Капліна – "Партія простих людей Сергія Капліна";

Віктор Карпович – партія "Сам за себе";

Василь Крутчак – "Право-консервативна партія України "Північний шлях";

Олег Ляшко – "Радикальна партія Олега Ляшка";

Денис Нечипорук – "Товариш";

Володимир Нечіпоренко – "Партія захисників Вітчизни";

Олексій Оскер – самовисуванець;

Михайло Побігай – самовисуванець;

Іван Симоненко – "За Права Людини";

Сергій Суханов – "Партія Сергія Суханова";

Михайло Цісельський – самовисуванець;

Віталій Чорний – "Команда Сергія Мінька".