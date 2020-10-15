На местных выборах стало больше насилия: в чем причина
Во время избирательной кампании перед местными выборами-2020 возросло количество насилия. Только за последние 14 дней зафиксировали более 20 таких случаев. Увеличение насилия может быть связано с тем, что местные власти получили больше полномочий.
Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что обеспокоен фактом увеличения количества нарушений в предвыборной кампании, передает Интерфакс-Украина.
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Действия, которые беспокоят, – это факты криминализации или факты насилия, которые проявляются во время избирательной кампании. Я не хочу нагнетать панику, не хочу говорить о том, что выборы переходят в плоскость начале 90-х годов, потому что во время предыдущих избирательных кампаний, в частности в 2015 году, мы также наблюдали ряд фактов насилия на выборах,
– сказал Кошель.
Как часто фиксируют насилие
- Только за последние 2 недели во время избирательного процесса зафиксировали более 20 фактов насилия.
- Также в этой избирательной кампании портят больше агитационных материалов, чем на прошлых выборах. Агитацию разрезают, ее обливают краской и заклеивают.
Как было раньше
"Во время прошлых местных выборов 2015 года, во время парламентских и президентских выборов 2019 года жесткие нарушения были скорее исключением из правил. О тенденции нельзя было говорить.
Почему на выборах стало больше нарушений
По мнению главы КИУ, насилия стало больше, потому что выросла цена мандата. Местные власти получили больше средств и полномочий.
Политики получили возможность в общинах реализовывать свои программы, проекты и платформы. Поэтому борьба на местных выборах значительно сильнее,
– рассказал Кошель.
Последние новости о предвыборной кампании 2020:
- В Киеве ножом тяжело ранили парня, который раздавал газеты партии Виталия Кличко. Агитатора госпитализировали в реанимацию.
- На Черниговщине руководитель ячейки ОПЗЖ стрелял в мужчину, который хотел убрать с улиц агитацию партии.
Календарь местных выборов / Инфографика 24 канала