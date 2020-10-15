Під час виборчої кампанії перед місцевими виборами-2020 зросла кількість насилля. Лише за останні 14 днів зафіксували понад 20 таких випадків. Збільшення насилля може бути пов'язане з тим, що місцева влада отримала більше повноважень.

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначив, що занепокоєний фактом збільшення кількості порушень у передвиборчій кампанії, передає Інтерфакс-Україна.

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Дії, які непокоять, − це факти криміналізації або факти насильства, які проявляються під час виборчої кампанії. Я не хочу нагнітати паніку, не хочу говорити про те, що вибори переходять у площину початку 90-х років, тому що під час попередніх виборчих кампаній, зокрема в 2015 році, ми також спостерігали низку фактів насильства на виборах,

− сказав Кошель.

Як часто фіксують насильство

Тільки за останні 2 тижні під час виборчого процесу зафіксували понад 20 фактів насильства.

Також у цій виборчій кампанії псують більше агітаційних матеріалів, ніж на минулих виборах. Агітацію розрізають, її обливають фарбою і заклеюють.

Як було раніше

Під час минулих місцевих виборів 2015 року, під час парламентських і президентських виборів 2019 року жорсткі порушення були скоріше винятком із правил. Про тенденцію не можна було говорити.

Чому на виборах стало більше порушень

На думку голови КВУ, насильства стало більше, бо зросла ціна мандата. Місцева влада отримала більше коштів і повноважень.

Політики отримали можливість у громадах реалізовувати свої програми, проєкти та платформи. Тому боротьба на місцевих виборах є значно сильнішою,

− розповів Кошель.

Останні новини про передвиборчу кампанію 2020:

У Києві ножем важко поранили хлопця, який роздавав газети партії Віталія Кличка. Агітатора госпіталізували до реанімації.

На Чернігівщині керівник осередку ОПЗЖ стріляв у чоловіка, який хотів прибрати з вулиць агітацію партії.



Календар місцевих виборів / Інфографіка 24 каналу