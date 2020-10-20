Увеличилось количество украинцев, которые пойдут на местные выборы 25 октября, даже если ситуация с коронавирусом обострится. Голосовать планируют 51% украинцев.

Результаты опроса обнародовала социологическая группа "Рейтинг". Исследования проводили 16-19 октября.

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В случае обострения ситуации с коронавирусом, готовность принять участие в выборах подтвердили 51%,

– сообщили социологи.

Они отметили, что 2 недели назад прийти на выборы планировали меньше людей.

Сколько людей будут голосовать, если ситуация с COVID-19 ухудшится

21% украинцев еще думают, идти ли на выборы.

9% говорят что, возможно, придут голосовать.

17% сказали, что скорее всего не пойдут на выборы.



Сколько людей планируют голосовать несмотря на пандемию / инфографика социологической группы " Рейтинг"

Если ситуация не ухудшится

Если ситуация с коронавирусом не ухудшится, на выборы планируют пойти 61% украинцев.

При этом 25% колеблются.

13% – маловероятно будут голосовать.

По словам социологов, растет избирательная мобилизация среди людей в средней и младшей возрастных категориях.



Как планируют голосовать люди разных возрастных категорий / Инфографика социологической группы " Рейтинг"

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Сколько людей определились, за кого голосовать

58% опрошенных знают, за кого будут голосовать.

40% еще не определились.

Среди людей, которые точно пойдут на выборы, определились 73%.



Сколько людей определились, за кого голосовать / инфографика социологической группы " Рейтинг"